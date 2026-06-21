HONOR anunció la llegada al Perú de la Serie HONOR 600, una nueva línea de teléfonos inteligentes diseñada para usuarios que buscan combinar fotografía, inteligencia artificial y alto rendimiento.

Entre las principales novedades destaca la función exclusiva Imagen a video AI 2.0, que permite transformar fotografías en secuencias de video de entre tres y cinco segundos mediante instrucciones de texto y plantillas personalizables.

Además, los equipos incorporan AI Studio con 37 herramientas basadas en inteligencia artificial y un botón dedicado para acceder rápidamente a las funciones de generación y edición de contenido.

Cámara AI de 200 MP y sistema fotográfico avanzado

La Serie HONOR 600 está equipada con una cámara principal AI de 200 megapíxeles sobre un sensor de 1/1.4 pulgadas, impulsada por la arquitectura de imagen AiMAGE.

El sistema se complementa con una cámara ultra gran angular de 12 MP, un sensor de temperatura de color y una cámara frontal de 50 MP.

En el modelo HONOR 600 Pro se añade una cámara telefoto periscópica de 50 MP con zoom de hasta 120 aumentos y un sistema de estabilización propietario SOIS, con certificaciones CIPA 6.0 y CIPA 6.5.

Smartphones. Foto Honor

Batería de 7000 mAh y carga rápida

La nueva serie integra una batería de 7000 mAh en un cuerpo unibody de diseño premium.

Toda la familia dispone de carga rápida HONOR SuperCharge de 80W por cable, mientras que el HONOR 600 Pro incorpora carga inalámbrica de 50W. Ambos modelos cuentan con carga inversa de 27W y compatibilidad con dispositivos iOS.

Los equipos estarán disponibles en colores Negro, Dorado Platino y Naranja, dependiendo de la versión.

Pantalla de 8000 nits y resistencia IP68 e IP69

La Serie HONOR 600 incorpora una pantalla de 6,57 pulgadas con brillo máximo de 8000 nits, frecuencia de actualización de 120 Hz y soporte para 1.070 millones de colores.

En cuanto a durabilidad, los dispositivos cuentan con certificaciones IP68, IP69 e IP69K contra agua y polvo, además de una certificación SGS de cinco estrellas para resistencia a caídas y aplastamientos.

Procesadores Snapdragon y RAM expandida

El HONOR 600 integra el procesador Snapdragon 7 Gen 4, mientras que el HONOR 600 Pro incorpora el Snapdragon 8 Elite de 3 nanómetros.

La serie también incluye tecnología RAM Turbo, que permite ampliar virtualmente la memoria RAM hasta en 16 GB adicionales. De esta manera, las versiones con 12 GB de RAM pueden alcanzar hasta 28 GB totales.

Disponibilidad en Perú

La Serie HONOR 600 ya se encuentra disponible en las 19 tiendas físicas de HONOR a nivel nacional, en la HONOR Store Online, operadores móviles y tiendas por departamento.