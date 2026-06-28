HP Inc. anunció la llegada al mercado peruano de la HyperX OMEN 15, la primera laptop comercializada bajo la marca HyperX en el país.

Con este lanzamiento, la compañía amplía su ecosistema de productos dirigidos al segmento gamer, incorporando una computadora portátil orientada tanto a videojuegos como a creación de contenido, productividad y entretenimiento.

“La llegada de la primera laptop HyperX al Perú representa un hito para nuestra compañía y para la comunidad gamer local”, señaló Daniela Tamayo, gerente de categoría PCs Consumo de HP Perú y Bolivia.

Procesadores Intel y gráficos RTX Serie 50

Según HP, la HyperX OMEN 15 integra procesadores Intel Core de última generación y tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 50, una configuración orientada a ejecutar videojuegos y aplicaciones de alto rendimiento.

El equipo también incorpora funciones basadas en inteligencia artificial, entre ellas OMEN AI, una herramienta que ajusta automáticamente la configuración del sistema para optimizar el desempeño durante las partidas.

Asimismo, dispone de OMEN Unleashed Mode, una función que permite aumentar la potencia del sistema cuando la carga de trabajo lo requiere.

Pantalla y sistema de refrigeración

La laptop cuenta con una pantalla de 15,3 pulgadas, resolución 2K (1920 × 1200), frecuencia de actualización de hasta 165 Hz y acabado antirreflejo.

En cuanto a la refrigeración, incorpora la tecnología OMEN Tempest Cooling, desarrollada para mejorar el flujo de aire y mantener temperaturas estables durante sesiones prolongadas de uso.

También integra el teclado HyperAction, con una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz, característica dirigida principalmente a jugadores competitivos.

Pensada también para productividad

Además del segmento gamer, HP señala que el equipo está orientado a estudiantes, creadores de contenido y usuarios que requieren un portátil para múltiples tareas.

La compañía destaca su capacidad para combinar videojuegos, edición de contenido y productividad en un mismo dispositivo.

Disponibilidad en Perú

La HyperX OMEN 15 ya se encuentra disponible en el mercado peruano mediante Falabella, mientras que HP informó que próximamente llegará a otros distribuidores autorizados.