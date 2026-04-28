Durante el evento HP Imagine 2026, la empresa tecnológica HP Inc. (NYSE: HPQ) presentó nuevas soluciones dirigidas al gaming de alto rendimiento, incluyendo la nueva HyperX OMEN 35L, así como mejoras en OMEN AI y OMEN Gaming Hub.

Las innovaciones fueron anunciadas en Nueva York y forman parte de la estrategia de la compañía para integrar hardware avanzado con software inteligente que permita a los jugadores optimizar su desempeño y personalizar su experiencia.

“En HP, los jugadores son el centro de todo lo que construimos”, afirmó Josephine Tan, vicepresidenta sénior y presidenta de la División de Soluciones de Juegos para Sistemas Personales en HP Inc.

“Con las nuevas PCs de escritorio HyperX, OMEN AI y las experiencias OMEN Gaming Hub, estamos reuniendo hardware potente y software inteligente para ofrecer más rendimiento, optimización más sencilla y mayor control”, señaló.

HyperX OMEN 35L: potencia y personalización para gamers

La nueva HyperX OMEN 35L fue diseñada para facilitar el acceso a gaming de alto rendimiento en computadoras de escritorio, combinando potencia, capacidad de actualización y diseño modular.

Entre sus principales características destacan:

Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 270K Plus

Intel® Core™ Ultra 7 270K Plus Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080

NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Arquitectura térmica optimizada para mantener un funcionamiento silencioso

para mantener un funcionamiento silencioso Diseño modular, con acceso sin herramientas para facilitar futuras actualizaciones

El equipo está pensado para jugadores que desean mejorar progresivamente su sistema sin reemplazar todos los componentes.

OMEN AI mejora rendimiento con optimización automática

La herramienta OMEN AI amplió su compatibilidad con varios videojuegos populares para PC, incluyendo:

Minecraft

Roblox

Marvel Rivals

Esta tecnología permite optimizar automáticamente los FPS (cuadros por segundo) mediante ajustes inteligentes en hardware y software.

Según pruebas realizadas por la compañía, jugadores de Minecraft registraron mejoras de hasta 50 % en FPS al utilizar OMEN AI, gracias a la optimización automática basada en aprendizaje automático.

El sistema continúa ajustando la configuración con el tiempo, aprendiendo de miles de sesiones de juego.

OMEN Gaming Hub integra herramientas creativas con IA

El OMEN Gaming Hub continúa evolucionando como la plataforma central para optimizar el rendimiento y personalizar la experiencia gamer.

Entre las novedades destacan nuevas alianzas tecnológicas:

HeyGen: permite generar videos con avatares personalizados mediante inteligencia artificial

permite generar videos con avatares personalizados mediante inteligencia artificial Voicemod: ofrece más de 200 modificadores de voz, 50,000 voces creadas por la comunidad y acceso a 800,000 sonidos

Estas funciones buscan facilitar la creación de contenido digital y mejorar la comunicación en entornos de juego en línea.

Disponibilidad y acceso a las nuevas herramientas

HP informó que la HyperX OMEN 35L estará disponible en HP.com a partir de mayo de 2026, aunque el precio se anunciará más adelante.

Las herramientas OMEN AI y OMEN Gaming Hub vendrán preinstaladas en computadoras HyperX y algunos equipos HP para consumidores.

Además, estarán disponibles para descarga desde Microsoft Store en dispositivos con sistema operativo Windows.