Instagram lanzó este miércoles “Tu algoritmo”, una nueva función impulsada por inteligencia artificial (IA) que permite a los usuarios ver y editar los temas que la plataforma utiliza para configurar su sección de Reels. La herramienta marca, según Meta, un avance pionero hacia un mayor control del usuario sobre su experiencia en la aplicación.

El acceso se realiza desde un ícono en la esquina superior derecha del feed de Reels. Allí, los usuarios pueden visualizar una lista de intereses asignados según su historial de visualización y modificarla directamente.

En un comunicado, Meta explicó que las recomendaciones se ajustan en tiempo real según los temas que el usuario confirma, elimina o incorpora manualmente.

Más transparencia ante presión regulatoria y preocupaciones por “cámaras de eco”

El lanzamiento ocurre en un contexto de creciente presión para que las redes sociales revelen más detalles sobre cómo operan sus algoritmos. Reguladores y usuarios han advertido que la personalización extrema puede generar “cámaras de eco” que refuerzan sesgos, desinformación o contenido dañino.

Meta reconoció la necesidad de mayor claridad: “A medida que tus intereses evolucionan con el tiempo, queremos darte formas más significativas de controlar lo que ves”, señaló la empresa en su blog.

Sin embargo, expertos recuerdan que los algoritmos siguen siendo el “ingrediente secreto” de las plataformas para atraer y retener usuarios, por lo que existe resistencia en el sector a revelar demasiado sobre su funcionamiento interno.

Cómo funciona “Tu algoritmo”

La función ofrece un resumen de los principales intereses detectados por Instagram, y permite al usuario escribir temas específicos para afinar aún más las recomendaciones.

Meta afirmó estar “liderando el camino” en transparencia al ofrecer este nivel de control y adelantó que la herramienta se expandirá próximamente a Explorar y otras secciones de la plataforma.

El servicio se lanzó inicialmente en Estados Unidos y estará disponible mundialmente en inglés, según la compañía.

Un lanzamiento que coincide con nuevas restricciones en Australia

La presentación de esta función llega un día después de que Australia prohibiera a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales, incluidas Instagram y otras plataformas. El gobierno señaló que busca “recuperar el control” frente a los gigantes tecnológicos y proteger a los menores de los llamados “algoritmos depredadores”.