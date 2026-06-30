JBL presentó en el mercado peruano dos nuevos modelos de audífonos inalámbricos con enfoques diferenciados. Se trata de los JBL Tune 780NC, orientados a usuarios que alternan entre trabajo, movilidad y consumo de contenido, y los JBL Quantum 650, diseñados para videojuegos y entretenimiento multiplataforma.

Con estos lanzamientos, la compañía amplía su oferta de dispositivos de audio para responder a la creciente demanda de equipos que combinan funciones para productividad, comunicación y ocio.

JBL Tune 780NC: cancelación de ruido y autonomía de hasta 76 horas

Los JBL Tune 780NC incorporan cancelación de ruido adaptativa para reducir las distracciones durante el trabajo o los desplazamientos, además de la función Smart Ambient, que permite escuchar el entorno sin retirar los audífonos.

El modelo integra sonido JBL Pure Bass, tecnología JBL Spatial Sound, drivers de 40 milímetros y dos micrófonos con formación de haz para mejorar la calidad de las llamadas.

En cuanto a autonomía, ofrece hasta 76 horas de reproducción con Bluetooth y la cancelación de ruido desactivada, o hasta 50 horas con ANC activado. La carga rápida proporciona hasta cinco horas de uso con solo cinco minutos de carga.

También cuenta con conexión multipunto mediante Bluetooth 6.0, compatibilidad con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair, además de opciones de personalización desde la aplicación JBL Headphones.

JBL Quantum 650 para jugadores multiplataforma

El segundo lanzamiento corresponde a los JBL Quantum 650, un modelo inalámbrico dirigido al segmento gaming.

Los audífonos incorporan drivers dinámicos de carbono de 50 milímetros, tecnología JBL Quantum Spatial Sound y compatibilidad con el software JBL QuantumENGINE, que permite personalizar el perfil de audio y configurar el rendimiento del micrófono.

El equipo ofrece conectividad inalámbrica mediante un dongle de 2,4 GHz de baja latencia, Bluetooth 5.3 y conexión USB-C para juegos o videollamadas.

Asimismo, dispone de un micrófono desmontable con cancelación de ruido, hasta 45 horas de autonomía y compatibilidad con Windows, macOS, Android, iPhone, iPad, PlayStation y Nintendo Switch.

Audio para diferentes escenarios

Con estos lanzamientos, JBL fortalece su presencia en dos segmentos de mercado: usuarios que requieren herramientas para el trabajo híbrido y consumidores que buscan equipos especializados para videojuegos.

Mientras los Tune 780NC priorizan la cancelación de ruido, la autonomía y la calidad de las llamadas, los Quantum 650 están orientados a ofrecer una experiencia de audio inmersiva y comunicación en tiempo real para jugadores.