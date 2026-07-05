La temporada de pago de la gratificación suele ser aprovechada por los ciberdelincuentes para lanzar campañas de fraude dirigidas a usuarios que realizan compras, transferencias o pagos por medios digitales.

De acuerdo con cifras del Portal Estadístico del Ministerio Público, entre enero y marzo de 2026 se registraron 11 624 denuncias por delitos informáticos, frente a 9 193 casos reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 26,4 %.

Para Isabel Lindo Sánchez, coordinadora de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad de Cibertec, los ataques son cada vez más sofisticados.

“Los ciberdelincuentes ya no dependen únicamente de correos fraudulentos o mensajes masivos. Hoy utilizan herramientas capaces de personalizar ataques, suplantar identidades y hacer más creíbles sus engaños”, explicó.

Las cuatro modalidades de fraude que debes conocer

1. Caller ID Spoofing

Esta modalidad consiste en falsificar el número telefónico para que la llamada parezca provenir de un banco u otra institución de confianza.

Los delincuentes intentan obtener claves, códigos de verificación o información financiera e incluso pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para imitar voces.

¿Cómo protegerte?Ninguna entidad financiera solicita claves, contraseñas o códigos de seguridad por teléfono. Si recibes una llamada sospechosa, cuelga y comunícate directamente con tu banco mediante sus canales oficiales.

2. Smishing

El smishing utiliza mensajes de texto (SMS) que aparentan ser enviados por bancos, empresas de mensajería o entidades conocidas.

Generalmente incluyen enlaces que conducen a páginas falsas donde se busca obtener datos personales o bancarios.

¿Cómo protegerte?No ingreses a enlaces enviados por SMS y verifica cualquier notificación desde la aplicación o el sitio web oficial de la entidad.

3. Quishing

En este caso, los ciberdelincuentes utilizan códigos QR falsificados colocados en anuncios, redes sociales, correos electrónicos o incluso establecimientos físicos.

Al escanearlos, la víctima es redirigida a páginas fraudulentas que solicitan información confidencial.

¿Cómo protegerte?Escanea únicamente códigos QR provenientes de fuentes confiables y revisa que la dirección web corresponda al sitio oficial antes de ingresar cualquier dato.

4. Wangiri

Esta modalidad consiste en llamadas internacionales de uno o dos timbres realizadas desde números desconocidos.

El objetivo es que la persona devuelva la llamada, generando cargos elevados mediante líneas de tarificación especial.

¿Cómo protegerte?Evita devolver llamadas a números internacionales desconocidos sin verificar previamente su origen.

Cómo reducir el riesgo de ser víctima

La especialista recomienda desconfiar de cualquier comunicación que genere presión para actuar con rapidez, especialmente cuando involucre dinero o datos personales.

También aconseja:

No compartir claves ni códigos de seguridad.

Activar la autenticación en dos pasos.

Verificar siempre la identidad de quien solicita información.

Evitar acceder a enlaces enviados por mensajes o correos no solicitados.

En caso de sospechar un fraude, es importante comunicarse de inmediato con la entidad financiera, bloquear los accesos comprometidos, cambiar las contraseñas y conservar las evidencias para presentar la denuncia correspondiente.