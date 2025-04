Los problemas bucales en el Perú representan una seria preocupación de salud pública. Según el Ministerio de Salud (Minsa), la situación es especialmente crítica en niños, donde 9 de cada 10 escolares padecen caries, lo que impacta su alimentación, concentración y calidad de vida. A pesar de su alta prevalencia, la detección temprana sigue siendo un desafío debido al acceso limitado a evaluaciones odontológicas.

Frente a este contexto, Kevin Artica y William Huertas, estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), desarrollaron Toothminder, una aplicación móvil diseñada para detectar prelesiones cariosas, brindando a los odontólogos una herramienta tecnológica para el diagnóstico y tratamiento oportuno de caries dentales en pacientes peruanos.

La aplicación utiliza Deep Learning, una rama de la IA que permite a las computadoras aprender a identificar patrones a partir de grandes volúmenes de datos. En este caso, el proyecto emplea el modelo YOLOv7 (You Only Look Once, versión 7), un sistema avanzado de reconocimiento de imágenes en tiempo real, que analiza fotografías intraorales tomadas con un celular para identificar posibles caries en etapas tempranas.

“Toothminder nació con la intención de acercar la tecnología a la prevención de problemas de salud pública. Durante la validación clínica, la app alcanzó un 94% de precisión al comparar diagnósticos manuales de odontólogos con los resultados del modelo YOLOv7, demostrando su eficacia en la detección temprana de pre-lesiones cariosas”, afirma William Huertas, co-creador de la plataforma.

La plataforma fue desarrollada junto a cirujanos dentales, quienes brindaron asesoría clínica y validaron su funcionamiento. También se realizaron pruebas con pacientes, lo que permitió mejorar la experiencia de uso. Está diseñada con Flutter, una tecnología multiplataforma creada por Google, lo que le permite operar en dispositivos Android (desde la versión 11.0) e iOS (desde la 12.0). Además, procesa imágenes en la nube mediante Amazon Web Services (AWS), lo que garantiza un funcionamiento ágil, preciso y seguro.

Toohminder, además, ha sido reconocida en la conferencia LACCEI 2024 y en la revista Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR). “Es muy gratificante ver que un proyecto que nació en las aulas haya alcanzado estos reconocimientos. Eso nos motiva a seguir desarrollando soluciones tecnológicas que generen impacto real”, comenta Kevin Artica, co-desarrollador de la aplicación.

El desarrollo de Toothminder evidencia cómo la tecnología, aplicada desde la formación universitaria, puede responder a desafíos reales del entorno clínico. A través de la colaboración entre estudiantes, especialistas en salud y el uso de inteligencia artificial, este proyecto no solo aporta al diagnóstico temprano, sino que también refleja el compromiso de la UPC por impulsar soluciones innovadoras con impacto positivo en la sociedad.