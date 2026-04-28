La Universidad de São Paulo (USP) anunció la apertura de inscripciones para una capacitación gratuita y online en marketing orientado a datos e inteligencia artificial (IA), dirigida a profesionales y emprendedores peruanos.

El programa, titulado “Marketing basado en datos e inteligencia artificial: de la estrategia a la ejecución”, se realizará en vivo los días 20 y 27 de mayo de 2026, en un contexto donde el crecimiento digital en el país aún enfrenta desafíos para traducirse en decisiones estratégicas eficientes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondientes a 2023 y 2024, más del 70 % de la población peruana cuenta con acceso a internet, lo que ha impulsado el comercio electrónico y el marketing digital.

Crecimiento digital no siempre se traduce en decisiones estratégicas

El aumento del acceso a internet ha generado un crecimiento sostenido del comercio electrónico en el Perú.

De acuerdo con informes publicados entre 2023 y 2025 por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el comercio electrónico se ha consolidado como un canal relevante para pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, estudios regionales de consultoras como McKinsey & Company y Deloitte indican que muchas organizaciones en América Latina aún enfrentan dificultades para aprovechar el valor estratégico de los datos debido a limitaciones técnicas y culturales.

En el caso peruano, esta brecha se refleja especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 90 % del tejido empresarial, donde la digitalización no siempre está acompañada de un uso estructurado de la información.

Contenido del programa: métricas, segmentación e inteligencia artificial

La capacitación está estructurada en dos módulos que abordan aspectos clave del marketing basado en datos.

Entre los contenidos principales se incluyen:

Métricas clave de marketing, como CAC, LTV, ROI y churn

Segmentación avanzada basada en datos

Modelos de inteligencia artificial aplicados al marketing

Principios de ética, gobernanza y uso responsable de datos

El programa está diseñado para profesionales que trabajan en mercados B2B y B2C, así como para organizaciones de distintos tamaños.

Capacitación gratuita y con certificación internacional

El curso será 100 % gratuito, online y en vivo, e incluirá un certificado oficial emitido por la Universidad de São Paulo (USP) para quienes cumplan con los requisitos de participación y evaluación.

Esta propuesta representa una oportunidad de acceso a formación internacional sin costo, especialmente para profesionales de:

Marketing

Ventas

Tecnología

Análisis de datos

Emprendimiento

Gestión empresarial

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de mayo de 2026.

Inscríbete AQUÍ