Xiaomi anunció su ingreso al mercado peruano de línea blanca con la presentación de la Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10.5Kg, la primera lavaseca de gran tamaño que comercializa oficialmente en el país. El lanzamiento forma parte de la expansión de su ecosistema de dispositivos conectados (AIoT), que incluye equipos para el hogar, entretenimiento y monitoreo de la salud.
La lavaseca incorpora funciones como dosificación automática de detergente y suavizante, control remoto mediante la aplicación Xiaomi Home, ciclos rápidos de lavado, lavado con vapor y sensores para optimizar el proceso de secado. Su precio sugerido parte desde S/ 1.499.
Nuevos dispositivos para el ecosistema Xiaomi
Además de la lavaseca, la compañía presentó varios equipos que complementan su ecosistema inteligente:
- Xiaomi Watch S5 (46 mm): reloj inteligente con pantalla AMOLED, autonomía de hasta 21 días, más de 150 modos deportivos y monitoreo de sueño y frecuencia cardíaca. Precio desde S/ 649.
- Xiaomi Smart Band 10 Pro: pulsera inteligente con pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas, seguimiento deportivo, análisis del sueño y batería de hasta 21 días. Precio desde S/ 249.
- Xiaomi Buds 6: audífonos inalámbricos con cancelación de ruido, audio calibrado por Harman, sonido espacial y compatibilidad con Apple Find My y Google Find Hub. Precio desde S/ 419.
- REDMI Headphones Neo: audífonos over-ear con cancelación activa de ruido de hasta 42 dB, autonomía de hasta 72 horas y carga rápida. Precio desde S/ 199.
- Xiaomi TV S Mini LED Series 2026: televisores disponibles en versiones de 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas, con tecnología QD Mini LED, compatibilidad con Dolby Atmos y funciones para el hogar inteligente.
- Xiaomi Sound Play: parlante portátil con potencia de 18 W, certificación IP68, hasta 14 horas de autonomía y compatibilidad con Auracast para conectar múltiples dispositivos. Su llegada al mercado peruano será próximamente.
Colección Violeta
La empresa también anunció la Colección Violeta, un nuevo acabado disponible para el smartphone Xiaomi 17T, los Xiaomi Buds 6 y el parlante Xiaomi Sound Play.
Datos clave
- Xiaomi debuta en la categoría de línea blanca en Perú con la lavaseca Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10.5Kg.
- La lavaseca tendrá un precio sugerido desde S/ 1.499.
- Se presentaron los nuevos Watch S5, Smart Band 10 Pro, Buds 6, REDMI Headphones Neo, Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 y Xiaomi Sound Play.
- Los productos estarán disponibles en Xiaomi Stores, mi.com/pe y distribuidores autorizados, según cada lanzamiento.