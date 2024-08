El dueño de una pollería en San Juan de Lurigancho, identificado como Ismael Quispe, fue herido de gravedad tras ser baleado por un criminal que entró a su local. El hombre intentó proteger a sus clientes pero recibió seis disparos. Luego del ataque, fue trasladado a un hospital del distrito y aunque su vida ya no corre peligro, teme no poder volver a caminar porque no siente sus piernas y actualmente está postrado en cama. (Fuente: América TV)