Tras conmover con su interpretación del tema “Él me mintió” en la gala pasada, Ruby Palomino confesó la dura experiencia que le tocó vivir en el amor. “Amar también es dejar ir y es lo que más cuesta. He llorado pidiéndole a Dios que me quite todavía eso que queda”, contó la cantante visiblemente afectada. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)