Una joven se ha hecho viral en TikTok luego de que su hermana la grabara mientras rompía en llanto por no tener pareja. La muchacha que lloraba sin control era consolada por su madre, quien intentaba hacerle entender que no era necesario tener a alguien más para ser feliz, y además le pedía que guarde silencio porque todos los vecinos dormían. La protagonista del video señalaba que nunca conseguiría novio y se quedaría sola junto a muchos gatos. Todo fue registrado por su hermana, quien no pudo contener la risa. el clip hasta el momento tiene más 19 millones de vistas y miles de comentarios. I FUENTE TIKTOK: @geeev1198