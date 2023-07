Este 2023, las botas altas han vuelto con fuerza y aunque muchas dudan en atreverse a utilizar este tipo de calzado, queda muy bien con diferentes outfits, además que se adaptan a los diferentes climas como los que vivimos hoy en día.

“Este tipo de calzado se caracteriza por llegar a la altura de la rodilla o más arriba, pueden encontrarlos en diferentes estilos y modelos, incluso con diferente tipo de taco para el gusto de cada mujer. Entiendo que cada mujer es diferente, así que con la colección BATA RED las mujeres podrán encontrar las botas de su preferencia, y sobre todo se sentirán seguras de sí mismas en sus diferentes versiones”, comentó Jennifer Barentzen, Collection Manager Ladies de Bata Perú.

En ese sentido, la especialista comparte algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora comprar este tipo de calzado:

¿Qué debo saber para escoger unas botas altas?

1Cuando vayas a comprar este calzado, es necesario que tengas en cuenta asegurarte de elegir la talla correcta y prestar atención al ancho de la pantorrilla, pues para que luzca bien debe quedar ajustado. También, ten en cuenta el tipo de taco y la altura, lo importante es que te sientas cómoda al usarlas en los diferentes escenarios. Se dice que solo la usan personas altas; sin embargo, las personas de talla baja también lo pueden usar, pero es necesario escoger el estilo y la altura adecuada para que luzca bien.

¿Con qué combinar mis botas altas?

Las botas altas pueden utilizarse en climas donde suele haber más frío y puedes armar outfits casuales; por ejemplo, con pantalones ajustados sea de jean o de cuero. Pero si deseas lucir más elegante, puedes optar por un vestido clásico o falda que llegue hasta la rodilla, selecciona siempre colores neutros como el negro, el blanco o el beige, ya que son colores que tienden a verse más elegantes. Pero si lo que estás buscando es combinarlo en días soleados, primero es importante saber que debes seleccionar unas medias de algodón para que no te sientas sofocada. No olvides utilizar prendas ligeras como vestidos o faldas para la parte baja. Las botas altas, puedes encontrar diversos estilos para distintas ocasiones como el militar, chunky; así como, botas con tacos asimétricos, con brillos y las básicas que no deben faltar en tu closet.

