La bancada de Acción Popular atraviesa días agitados, con peleas internas, audios comprometedores y reclamos cruzados que evidencian una fractura cada vez más difícil de disimular. Entre los protagonistas del nuevo capítulo de esta telenovela política figuran Edwin Martínez, Luis Aragón y Raúl Doroteo, envueltos en una trama de egos, expulsiones y comisiones en disputa.

A lampazos

Hay unos líos bárbaros en la bancada de Acción Popular. Hay una gran molestia de congresistas como Edwin Martínez y Luis Aragón por el incumplimiento de los acuerdos que se habían adoptado en relación a la separación de Raúl Doroteo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y de otra especial, que sigue sin ejecutarse.

Audios bomba

¿Qué habría pasado? Según unos audios a los que tuvo acceso Chiquitas, Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, le habría dicho a Fernando Rospigliosi que no se ejecute la separación de Doroteo porque hay unos problemas internos en la bancada y que aún se deben resolver. El que iba a reemplazar a Doroteo en la comisión especial era Aragón y en la de Presupuesto, Martínez.

Inentendible

La situación es de tal indignación que Luis Aragón ha amenazado con renunciar a la bancada y Edwin Martínez a la vocería de la bancada. El argumento de ellos es contundente: Doroteo ha sido expulsado de la bancada y del partido. Entonces, ¿cómo puede seguir presidiendo dos comisiones sin ningún respaldo político?

Juguete de nadie

Edwin Martínez ha señalado en un chat del partido que “no voy a permitir que ni Ilich ni nadie usurpen mis funciones como vocero de la bancada”. “Yo no soy juguete ni títere de nadie (...) si vamos a seguir así yo pongo mi cargo a disposición porque de títere o payaso no tengo ni un solo pelo (...), no puedo permitir que me tengan como chulillo”, señaló Martínez más asado que Delia Espinoza con la JNJ.

Más cambios

Maxfredid Félix Pérez Rodríguez renunció al cargo de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior y fue reemplazado por Jorge Washington Cárdenas Saez, como el nuevo titular del Viceministerio de Orden Interno. Asimismo, se designó a Walter Fernando Chávez Cruz en el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa.

En la amarga espera

Hasta el cierre de esta sección, el INPE no definía a qué penal iba a ser conducido Guillermo Bermejo pese a que el ministro de Justicia, Walter Martínez, señaló que iba a ser en el transcurso del día de ayer. La decisión está a cargo de la Junta Calificadora que con la crisis de penales que existe, tampoco es que tenga muchas opciones.

Sumas y restas

César Acuña dijo algo así que quienes aspiren a ir en la lista congresal de APP debería ser gente que le sume al partido. No se entiende entonces cómo le va a sumar Juan José Santiváñez, que encima busca ir al Senado. Se ve que el dueño de APP está dispuesto a aceptar a cualquiera o, en todo caso, a todos los del cogobierno con Boluarte.