Críticas de adentro

La ola de críticas al líder de APP, César Acuña, por el pedido de embargo al autor del libro Plata como cancha, Christopher Acosta, no solo no cesa, sino que ahora viene hasta de su partido. En efecto, el vocero de la bancada apepista, Eduardo Salhuana, sostuvo sobre el tema que “un político debería tener un poco más de tolerancia” y que debiera “ver el tema desde la libertad de expresión”.

Sin cuadros

Pero este no fue el único tema que abordó Salhuana. Respecto a la designación de Juan Carrasco como ministro de Defensa, el legislador sostuvo que el retorno al Gabinete del exfiscal no hace más que demostrar una “carencia de cuadros” por parte del Gobierno.

¿Reciclaje?

Salhuana agregó: “No puedo decir si estoy de acuerdo o no (con el nombramiento de Carrasco), pero por sus antecedentes no tuvo un paso bueno en el Ministerio del Interior. No es lo más adecuado o pertinente, hubiera preferido a alguien con más experiencia en el sector”. A la luz de las evidencia, cómo refutarlo.

La otra cara

Volviendo al tema de César Acuña, su defensa en el caso del supuesto favorecimiento a Odebrecht en el proyecto Chavimóchic solicitó al Poder Judicial (PJ) que el Ministerio Público precise los cargos en contra del exgobernador regional de La Libertad por los delitos de colusión, negociación incompatible y usurpación de funciones. El pedido quedó al voto.

Happy birthday to me

El último miércoles, 17 de noviembre, el parlamentario Javier Padilla (Renovación Popular) sorprendió a propios y extraños al publicar en su cuenta de Facebook una felicitación por su propio cumpleaños. “Desde su despacho, saludamos en su onomástico a nuestro congresista y vicepresidente de la Comisión de Cultura, Javier Padilla Romero”, consignó en la red social.

Autobombo

Como si esto fuera poco, el legislador ‘celeste’ agregó: “Los que estamos cerca de él conocemos de su gran vocación de servicio, sus valores y sabiduría (...). Deseamos que Dios continúe usando tu vida para bendición de todas las familias del país”. Unos gramitos de modestia no habría sido un mal regalo para el congresista.

Acusan injerencia

Y ya que hablamos de Renovación Popular, dicha bancada rechazó la “injerencia política” de Evo Morales en el Perú. Mediante un comunicado, dicho grupo parlamentario pidió a la Cancillería y al Ministerio de Defensa que pongan atención al evento de Runasur convocado por el expresidente boliviano, el que se desarrollará el 20 y 21 de este mes en el Cusco.