El oro y el moro

Juntos por el Perú, que postula a Verónika Mendoza a la presidencia, proyecta tener vacunada contra el COVID-19 a toda la población en el primer semestre del 2022, según su plan de gobierno, una meta difícil de alcanzar debido a la inconmensurable demanda mundial, pero que no es muy lejana para el Perú, pues según la prestigiosa revista The Economist (¿lo ignoraba Mendoza?) ya estamos encaminados a ella.

La receta mágica

La propia Verónika Mendoza pareció insinuar ayer parte de su estrategia para conseguir las inmunizaciones. En Twitter difundió una misiva que remitió al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, en la que le pide “como ciudadana y candidata” -seguro más lo último- que facilite al Perú el acceso a las vacunas de Astrazeneca que producirá el país gaucho.

Desinformada

Diplomático, Fernández le respondió que las dosis que se elaboren en la Argentina deben ser enviadas a México, sede de la Fundación Carlos Slim, garante del acuerdo que hace posible la producción de las vacunas en Latinoamérica. Esto ya lo había precisado el vocero de la fundación, Arturo Elías Ayub -el mismo de Shark Tank- en agosto pasado. Quizá hay candidatos que no creen necesario estar conectados con la actualidad.

Lluvia de millones

En la farra electoral, el exmandatario Ollanta Humala también dijo presente, al ofrecer -en conversación con Andina- un bono de 800 soles mensuales a lo largo de un año entero. ¿Será como su promesa de bajar el balón de gas a 12 soles? ¿Creerá que el peruano no tiene memoria?

El “dictador”

En notorio contraste con la postura de la aspirante al sillón de Pizarro Keiko Fujimori, el congresista de Fuerza Popular Carlos Mesía consideró que el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, “fue un régimen dictatorial”. Ojo que lo afirma nada menos que un extitular del TC.

Le ganó el ego

El legislador Kenyon Durand (Acción Popular) enfrentó ayer una ola de críticas luego de que se difundiera un video en el que es paseado en un anda por una multitud en Huancavelica, en plena segunda ola de la pandemia. Sin duda, para algunos es más importante el ego propio que evitar los contagios.

Responsabilidades

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, aseguró ayer que “el éxito de la cuarentena, y que no se extienda, depende de todos nosotros”. “En el Gobierno se puede tomar todos los esfuerzos, hacer todas las focalizaciones (...), pero sin la participación activa de la población no se puede hacer nada”, agregó. Esperemos que esta gestión -como lo hizo la de Vizcarra- no culpe solo a la población si luego todo empeora...

