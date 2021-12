Pataleta

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, informó ayer que de aprobarse la admisión de la vacancia en contra de Pedro Castillo, es decir, si solo es obligado por el Congreso a dar explicaciones por diversos temas, recurrirá al Tribunal Constitucional. ¿Sabe lo que es independencia de poderes?

Los Intocables

O sea, el señor Torres no quiere ni siquiera que el presidente -o su abogado, si lo prefiere- den cuenta al país por todos los estropicios, desarreglos, errores e indicios de corrupción que afloran por todos lados en este Gobierno. Para este ¿jurista? este desastre debe ser intocable.

Salhuana se queda solo

Todo indica que en Alianza para el Progreso (APP) cada uno votará según su criterio de consciencia. Entonces, habría una mayoría a favor de admitir a debate la vacancia. Lo que no se entiende es qué hace Eduardo Salhuana como vocero remando a contracorriente de los demás.

Partido perdido

Lo que parece que no va a dar resultados es la ronda de diálogos de Pedro Castillo con los partidos. Todo indica que entra a la categoría de fiasco. Algunos no han ido y los que sí, no se han comprometido a lanzarle un salvavidas al presidente si empieza a ahogarse.

Cortinaza

El que la tiene clara es el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien calificó como “cortina de humo” las reuniones de Pedro Castillo con líderes políticos en Palacio. “Está tratando de evadir lo que viene la próxima semana”, señaló.

Bicentenaria

A la congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) no le quedó más remedio que destituir a su asesora parlamentaria Angélica María Barturen Núñez, luego de conocerse que fue detenida como parte de un megaoperativo contra la presunta organización criminal “Los inversionistas del Bicentenario”. Para la próxima, escoja mejor.

Fiscal ad hoc

El operativo sobre “Los Inversionistas del Bicentenario” lo dirigió el fiscal coordinador Omar Tello, seriamente cuestionado por sus sospechosas decisiones, siempre muy favorables para “Los Dinámicos del Centro” o el propio Pedro Castillo. Es menos confiable que un billete de dos dólares.

El gran hermano

Otro de los detenidos es Vladimir Carhuapoma, nada menos que hermano del presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma. El modus operandi era el de siempre: direccionar obras hacia algunas empresas en las licitaciones de algunos municipios distritales de Ayacucho. ¿Les vendrá de familia?