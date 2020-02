No te pierdas las Chiquitas de hoy, 16 de febrero del 2020

Sorpresa

El titular de Interior, Carlos Morán, cuando nadie se lo esperaba, sacó un conejo de la galera al anunciar un decreto supremo que deja sin seguridad policial a los congresistas, exceptuando a la mesa directiva.Las críticas han empezado a aflorar,y con justa razón, bajo unargumento: ¿Los ministros tienen corona?

Ninguneados

Aunque hay quienes señalan que huele a cortina de humo, la verdad es que dudamos que la medida se concrete. Los congresistas se sentirán ahora funcionarios de segunda categoría no solo ante los ministros, sino ante fiscales, jueces, miembros del JNE y un largo etcétera que sí accede a esa prerrogativa.

Desequilibrio

Si lo que se quiere es que más policías estén en las calles, lo que correspondía es una evaluación integral en todo el aparato público y mantener esos privilegios a un grupo muy reducido. Morán siempre quiere salir en la foto, pero esta vez parece que la imagen va a estar desenfocada.

En off side

Lo extraño es que el premier Vicente Zeballos estuvo ayer temprano en Radio Nacional y no dijo nada sobre los cambios en la seguridad de los congresistas. Es más, en un momento se incomodó porque le preguntaron por qué no se destituyó a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, por la reunión con Odebrecht.

Pocas pulgas

En Radio Nacional, incómodo, Zeballos le dijo a la periodista Carla Harada que”veo mucha carga subjetiva” en sus preguntas. Ella respondió “pero solo estoy preguntando”, a lo que el premier replicó que en todo caso “lapregunta es, por qué la pregunta de sacarla”. ¿Ahora da clases de periodismo?

Pier activo

Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori y con prisión preventiva desde noviembre de 2018, colocó ayer las fotos de las artesanías que produce en el penal Miguel Castro Castro. Se trata de posavasos y toritos de Pucará. “Me quitaron la libertad de tránsito, pero nadie me podrá quitar mi derecho al trabajo, ni la libertad de pensamiento”, escribió.

¿Es o no es?

Según Raquel Ataucusi, los israelitas no están seguros que la reaparición de Ezequiel Jonás Ataucusiante la Policía sea fidedigna y algunos creen que no se trata del líder del Frepap. ”Tienen dudas. Me llaman y me preguntan ‘¿Es él? Parece que no fuera, porque no se le ve que habla’”, relató.

Siempre presente

Ayer se cumplieron 28 años del execrable asesinato de María Elena Moyano, la combativa dirigente de Villa El Salvador, por parte de Sendero Luminoso. Su ejemplo será imperecedero y su lucha por los más pobres, inolvidable