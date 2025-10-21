El panorama político limeño nunca descansa, y las chiquitas de Correo lo saben bien. Desde comisiones que se esfuman sin explicación hasta fiscales que se contradicen y candidatos que calientan motores, el ruido político suena más fuerte que nunca. Aquí, un repaso ligero —pero picante— de lo que se comenta en los pasillos del poder.

Cosa de nada

Mucho interés había por la sesión de ayer de la Comisión de Ética Parlamentaria, pues en ella se debía evaluar el caso de la presunta agresión de Kira Alcarraz (Podemos Perú) a una periodista. Sin embargo, la polémica podemista la libró una vez más, pues dicho grupo de trabajo no se llegó a reunir ayer. Parece que es fácil cancelar los deberes en el Parlamento.

Sin responsables

Fuentes del Legislativo aseguraron a Chiquitas que todo comenzó por un problema personal del presidente de Ética, el acciopopulista Elvis Vergara, quien desistió de participar ayer. La pelota, en esas eventualidades, está en la cancha del vicepresidente (Alex Paredes, de Somos Perú) o del secretario (Pasión Dávila, de la Bancada Socialista), pero todo indica que ninguno quiso hacer chamba presencial. Así estamos.

Delia la Apuradita

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no se cansa de exigir su inmediata reposición –ordenada por el PJ–, una conducta que dista mucho de la que adoptó cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso lo mismo para Patricia Benavides. La pregunta es: ¿cuándo la JNJ termine por disponer su retorno, Delia seguirá opinando que las resoluciones de esa institución no se deben cumplir?

La otra mejilla

Quien es el titular interino del Ministerio Público, Tomás Gálvez, también exhibe una conducta muy distinta a la de Espinoza. Adelantó que si la Junta Nacional dispone que ella sea restituida en el cargo “le daremos la bienvenida”. Qué feo se debe sentir que aquellos a los que cuestionas por su calidad personal te enseñen cómo ser gente.

Irrelevancias

“La Fiscalía de la Nación es una entidad, no una figura individual. Continúa su labor con quien esté al frente. Si la doctora Espinoza es repuesta, el trabajo seguirá con ella sin inconvenientes”, añadió Gálvez. Tal cual, solo aquellos con complejo mesiánico creen que una entidad colapsa sin ellos... o “ella”. Las cosas como son.

En el partidor

En otro plano, en la tienda de la lampa ya se perfilan aquellos que aspiran a ocupar el sillón de Pizarro. De acuerdo con información revisada por Chiquitas, hasta la fecha Acción Popular tiene cuatro precandidatos presidenciales: Julio Chávez, Víctor Andrés García Belaunde, Alfredo Barnechea y Edwin Martínez. Suerte, la necesitan luego del escándalo de “Los Niños” y demás yerbas.

Justo y necesario

Los protagonistas de las últimas –y violentas– marchas reclaman a viva voz su derecho a la protesta, que lo tienen; pero tampoco hay que olvidar que estas se suelen realizar en zonas intangibles del Centro de Lima, como ayer recordó el alcalde capitalino Renzo Reggiardo. Ojo.