El escenario político peruano nunca deja de sorprender. Entre congresistas que predican una cosa y practican otra, personajes que desconocen cómo funciona el Estado y renuncias inesperadas, el Congreso se convierte en un espectáculo digno de observación (y de risas). Las Chiquitas de Correo lo cuentan todo, con ironía y sin filtros.

En su esplendor

El caso de la congresista “Cortauñas”, Lucinda Vásquez, no solo expone a toda luz lo bajo que pueden caer los integrantes de este Congreso, también evidencia –una vez más– que aquellos políticos de izquierda que dicen representar al pueblo son quienes al final se aprovechan más de él, al punto que son capaces de humillar a sus propios trabajadores por una pedicura. Deplorable.

Cuadros de Cerrón

Tampoco hay que perder de perspectiva que Lucinda Vásquez, una de las adláteres de Pedro Castillo, llegó al Parlamento gracias a Perú Libre, que puso en el poder al mencionado golpista y a la vacada exmandataria Dina Boluarte. Vaya joyitas las del prófugo Vladimir Cerrón, pues suyas son. ¿Admitirá que siempre se equivoca al escoger gente? Y así quiere gobernar.

Como palo encebado

Ya que hablamos de personajes que se burlan de la ley, de la norma, de lo establecido, bien podemos mencionar a otro vacado exgobernante: Martín Vizcarra. Y es que, con toda la desvergüenza del mundo, su partido lo ha inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia de la República, pese a que el Congreso lo ha inhabilitado. Hay a quienes les resbalan las reglas.

Dios los cría...

A pocos días de la justificada condena por filiación terrorista contra el legislador Guillermo Bermejo –otro que obtuvo su curul con Perú Libre–, el parlamentario Roberto Sánchez, socio del golpista Castillo y su exministro, manifestó que la sentencia no le deja de dar “una sensación extraña”. Extraño sería que reconociera la fuerza de las pruebas contra quien tiene coincidencias ideológicas. En octubre no hay milagros.

En la luna

Y ya que hablamos de la “vereda de la izquierda”, la actriz Ebelin Ortiz, quien hace poco participó con un puñado de artistas en la agresión verbal a un grupo de policías, se quejó con el presidente José Jerí por el anunciado cierre de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. “Cómo es eso que se elimina”, reclamó en su cuenta de X (antes Twitter).

Atrevida ignorancia

La actriz parece desconocer que las decisiones de un poder del Estado les corresponde a ese mismo poder, no a otro. La redundancia es necesaria porque parece que hay quienes no entienden. ¿Qué tiene que ver lo que decide el Legislativo con el jefe del Ejecutivo? Habrá que preguntarle a Ebelin Ortiz.

Despedida

También en el plano parlamentario, la congresista Vivian Olivos presentó ayer su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular. La congresista, en su cuenta en X, aseguró que su dimisión se debía a “motivos personales y de conciencia”, sin ofrecer mayores detalles. Baja “naranja”.