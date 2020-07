Una mafia no encontró la mejor forma de pretender enviar droga a Asia en objetos de bebés para supuestamente no levantar sospechas pero el fino olfato del can antidrogas ‘Arica’ lo detectó. En esta oportunidad los narcos habían acondicionado cocaína en la estructura de una pañalera que pasaba como un simple obsequio conteniendo muñecos con motivos peruanos y prendas para niños en el Callao.

Mafia simuló que enviaba muñecos y juguetes para niños. (PNP)

La intervención se realizó en las instalaciones de una empresa de courrier ubicada en la Calle 1, zona de Bocanegra. Los agentes antidrogas –como parte de su servicio rutinario- acudieron a dicho almacén para realizar una inspección en la carga antes de que sea embarcada.

Las láminas conteniendo droga estaban acondicionadas en la estructura de la pañalera. (PNP)

Así, el can ‘Arica’ se sentó frente a un paquete y se puso a ladrar en señal de que había droga. Los custodios, con presencia del fiscal, abrieron la encomienda y encontraron una pañalera, muñecos, mantas, una chaqueta y juguetes. Aparentemente no había droga.

Así estaba acondicionada la droga en una pañalera. (VIDEO PNP)

Luego, los custodios abrieron la estructura de la pañalera y en el interior encontraron tres planchas conteniendo una sustancia blanquecina que tras ser sometida con un reactivo químico dio positivo para alcaloide de cocaína con un peso de 565 gramos. La Policía informó que la encomienda tenía como Hong Kong.