Al menos siete unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atienden un incendio catalogado como de “código 2″ registrado en la parte alta del distrito limeño de Independencia.

El avance del fuego ha generado alarma entre los vecinos de la zona. Según un reporte de Canal N, las labores de emergencia se ven seriamente dificultadas debido a la falta de acceso para las unidades , ya que las mangueras no logran alcanzar el punto del siniestro.

Se informó que la mayoría de los vehículos de los bomberos se ha quedó en la parte baja de la zona conocida como El Progreso.

El principal obstáculo para los bomberos es la geografía del lugar, donde no existen vías adecuadas y el acceso solo es posible a través de escaleras y caminos estrechos, lo que obliga al personal a subir a pie con el equipo necesario para combatir el fuego.

De manera preliminar, se reporta que el incendio ha afectado al menos cuatro viviendas ubicadas en las inmediaciones de la Comisaría de Mujeres, mientras continúan los esfuerzos para controlar la emergencia y evitar que las llamas se propaguen a otras casas cercanas.

Independencia: se reporta incendio que afecta viviendas



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/aftW265v2O — Canal N (@canalN_) May 1, 2026

Video: Canal N