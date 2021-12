El Ministerio Público solicitó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque que programe la audiencia de apelación para el exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, sobre quien pesa una condena de cárcel efectiva de 3 años por delito de corrupción.

La sentencia integral fue dada a conocer el pasado 12 de octubre por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Chiclayo, pero hasta la fecha ese dictamen sigue sin ejecutarse, debido a que no se encuentra consentido, y a que Serrato permanece internado en una clínica particular, ubicada en el distrito de La Victoria, porque sufre hipertensión no controlada y enfermedad coronaria. Este aspecto también es motivo de malestar en la Fiscalía, según pudo conocer este Diario, por lo que se pedirá al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) evaluar la condición actual del exburgomaestre, a fin de que se determine su verdadero estado de salud.

Serrato cumplía arresto domiciliario por el proceso penal contra la presunta organización criminal ‘Los Faenones de Olmos’.

Condena

Mediante el oficio N.º 3218, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio ordenó la encarcelación de la exautoridad edil por el delito de colusión simple.

De acuerdo a la acusación fiscal, Serrato participó en la firma de un contrato de prestación de servicios de Abad Gaspar Paucar, cuñado del exgerente de Relaciones Públicas de la municipalidad de Olmos, José del Carmen Chero Martínez. Esto durante el periodo de gestión 2011-2014.

En ese entonces el proveedor habría cobrado más de S/ 11 000, según expuso la Fiscalía. Asimismo señaló que en las investigaciones, Willy Serrato autorizó los desembolsos del dinero, y que para esto se habría confabulado con los exfuncionarios Ulises Mendoza Dávila y Juan Inoquio Puse. Con este proceder se habría causado un perjuicio económico de S/ 25 000 en agravio del Estado.

Archivo de la investigación

Hace poco el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo declaró fundado el sobreseimiento parcial, solicitado por el Ministerio Público a favor del exalcalde de Olmos en la una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

La decisión judicial también alcanza a Darío Serrato Mio, Diana Nataly Maco Serrato, José Janniere Maco Serrato y Aura Serrato Bances. Ellos fueron denunciados por el presunto delito de conversión de bienes o dinero de procedencia ilícita.

En el año 2018, la Fiscalía Anticorrupción formalizó investigación por la supuesta adquisición de inmuebles y vehículos con recursos de origen que no se podría justificar y que para esa finalidad habría contado con la complicidad de testaferros y familiares.