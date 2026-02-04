La puesta en escena “3 Historias Bien Peruchas” regresa a los escenarios con una tercera temporada en el Teatro Municipal de Surco, donde se presentará en cuatro funciones entre el 5 y el 8 de febrero. La obra es una propuesta teatral del canal digital Emoliente TV, conocido por su contenido de humor cotidiano y mirada crítica sobre la sociedad peruana.

Protagonizada por Javier Valdés y Martín Martínez, la obra traslada al escenario el mismo estilo directo y popular que caracteriza a los videos del canal en redes sociales. El montaje está compuesto por tres historias independientes, inspiradas en algunos de sus contenidos más comentados, que abordan situaciones reconocibles del día a día en el país.

Las historias giran en torno a unos youtubers que buscan ingresar a la televisión, el conflicto entre un “cholo” y un “blanco” que se enfrentan sin conocerse, y un presidente corrupto que pretende dejar el poder a un mono. A través de la comedia, la obra toca temas como el racismo, la corrupción política y la supervivencia en un contexto social adverso.

La propuesta apuesta por el humor de la calle como herramienta para exponer tensiones sociales y contradicciones de la vida cotidiana, generando tanto risa como reflexión en el público. En esta tercera temporada, el objetivo se mantiene: provocar una reacción crítica desde la comedia y la identificación con la cultura popular peruana.

Las funciones se realizarán el jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de febrero a las 8:00 p. m., y el domingo 8 de febrero a las 7:00 p. m. en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en la calle Sacramento 236. Las entradas están disponibles en Joinnus y las consultas pueden realizarse al 986 917 795.