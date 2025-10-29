El Teatro de la Universidad del Pacífico presenta por primera vez el espectáculo “Un intento valiente de representar 30 obras en 1 hora”, una experiencia escénica única que se realizará en tres únicas funciones, los sábados 1, 8 y 15 de noviembre a las 9:30 p. m.

Dirigida por Bea Heredia y Sergio Maggiolo, la propuesta reúne a seis artistas —Bea Heredia, Dusan Fung, Fernando Castro, Jely Reátegui, Merly Morello y Vanessa Vizcarra— que asumen un reto contrarreloj: representar treinta obras diferentes en solo 60 minutos.

Teatro sin ficción y con participación del público

La puesta en escena invita al público a decidir el orden de las obras, seleccionándolas desde un menú que combina humor, drama, música, política, absurdo y reflexión social. Cada función es distinta, ya que el ritmo y la secuencia varían en cada presentación, convirtiendo la experiencia en algo irrepetible y participativo.

“Es teatro sin ficción: cada pieza es escrita, dirigida e interpretada por el propio elenco”, explican los directores. “Una vez cumplidos los 60 minutos, una alarma marca el final, sin importar cuántas obras se hayan logrado montar”.

Una propuesta que rompe esquemas

“Un intento valiente…” es una creación colectiva que desafía los límites del tiempo y la estructura tradicional del teatro. A través de obras breves inspiradas en la vida, las inquietudes y la coyuntura actual, los artistas proponen un espacio de creación libre y espontánea.

El espectáculo promete sorprender y emocionar al público con su energía, ritmo y autenticidad, consolidándose como una de las apuestas teatrales más innovadoras del año.

Las entradas están disponibles en Joinnus, con precio de preventa de S/45 (stock limitado).

Datos clave

Obra: Un intento valiente de representar 30 obras en 1 hora

Dirección: Bea Heredia y Sergio Maggiolo

Bea Heredia y Sergio Maggiolo Elenco: Bea Heredia, Dusan Fung, Fernando Castro, Jely Reátegui, Merly Morello y Vanessa Vizcarra

Bea Heredia, Dusan Fung, Fernando Castro, Jely Reátegui, Merly Morello y Vanessa Vizcarra Fechas: sábados 1, 8 y 15 de noviembre

sábados 1, 8 y 15 de noviembre Hora: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico (Jr. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María)

Teatro de la Universidad del Pacífico (Jr. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María) Entradas: Joinnus

Joinnus Preventa: S/45 (stock limitado)

Preguntas frecuentes

¿Dónde se presenta “Un intento valiente de representar 30 obras en 1 hora”?

En el Teatro de la Universidad del Pacífico, en Jesús María.

¿Quiénes dirigen la obra?

Bea Heredia y Sergio Maggiolo.

¿Qué hace diferente a este espectáculo?

El público elige el orden de las obras y cada función dura exactamente una hora.

¿Cuándo serán las funciones?

Los sábados 1, 8 y 15 de noviembre a las 9:30 p. m.

¿Dónde comprar entradas?

En Joinnus, con precio de preventa de S/45.