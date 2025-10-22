Tras el éxito rotundo de sus presentaciones anteriores, el espectáculo “80s Sinfónico” regresa a la capital con cinco únicas funciones los días 15 y 16 de noviembre en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro.

El show promete una experiencia musical y visual inigualable, con más de 30 artistas en escena y un repertorio que reúne más de 20 himnos que marcaron a toda una generación. A través de una propuesta sinfónica, los asistentes podrán revivir la energía, la emoción y la nostalgia de la década más colorida y atrevida de la música.

“Es un viaje musical al corazón de los 80, donde cada nota y cada luz están pensadas para reconectar con los recuerdos y las emociones de una época irrepetible”, destacan los productores del espectáculo.

Un homenaje a los íconos de los 80

“80s Sinfónico” rinde tributo tanto a las bandas sonoras de películas legendarias como Volver al Futuro, Top Gun, Karate Kid, Dirty Dancing, Flashdance y The Breakfast Club, como también a los grandes artistas que definieron la década, entre ellos Cyndi Lauper, Bon Jovi, Madonna, Prince, A-ha, Bonnie Tyler, UB40, Poison y The Bangles.

El público podrá disfrutar de clásicos inolvidables como:🎵 The Power of Love, Take My Breath Away, Glory of Love, Purple Rain, Girls Just Wanna Have Fun, Total Eclipse of the Heart, Every Rose Has Its Thorn y Take On Me.

Cada canción contará con arreglos orquestales envolventes, una puesta en escena de gran formato y una producción visual de alto nivel, que transforman el concierto en una experiencia sinfónica que combina emoción, talento y espectáculo.

Datos del espectáculo