Las familias piuranas recibirán mañana domingo un encarte gratuito con 14 fábulas de Esopo, que Diario Correo Piura entregará a sus lectores para disfrutarlas y leerlas en casa junto a todos los integrantes del hogar.

Es un suplemento especial de 20 páginas que contiene hermosas lecturas escritas por el gran fabulista griego Esopo hace miles de años.

Están llenas de fantasías que les enseñarán valiosas lecciones y son protagonizadas por animales y otros personajes fantásticos, que al final nos dejará una moraleja muy comprensible.

Cabe señalar que las fábulas son un conjunto de pequeñas historias que se le atribuyen al escritor y que tienen mucha trascendencia en la literatura universal, y que las hemos leído una vez, pero ahora podemos volver a leerlas y hacer más ameno el día.

BENEFICIOS

Leer fábulas aporta beneficios fundamentales en el desarrollo infantil y el aprendizaje continuo, destacando la enseñanza de valores y lecciones morales a través de la moraleja.

Además, son herramientas breves y amenas que fomentan la comprensión lectora, estimulan la imaginación y creatividad, mejoran la atención y fortalecen el vínculo emocional entre padres e hijos.

A los niños en edad escolar, al leer estas fábulas, les aumenta su curiosidad y conocimiento, les despierta la imaginación y alimenta la inspiración de los personajes y harán que surjan ideas y comentarios entre ellos.

Leer las fábulas ejercita nuestro cerebro para hacernos recordar, conocer y aprender, además los mantiene ocupados, entretenidos y distraídos de conocer historias de personajes idealizados con voz propia, además de conocer las virtudes que poseen y de poder investigar sobre los temas que más les interesan.