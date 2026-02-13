A pedido de nuestros lectores, Diario Correo Piura regala nuevamente este domingo un encarte con las mejores Fábulas del escritor Esopo, que son las delicias de grandes y chicos.

Este domingo reclame gratis, por la compra de tu diario, este cuadernillo bien presentado, a color e impreso en papel periódico y con una presentación especial, para que descubras un mundo lleno de creatividad.

El suplemento “Fábulas de Esopo” llegará encartado dentro del periódico, como un contenido adicional, a fin de enriquecer la experiencia literaria entre los lectores.

MUY ÚTIL

Y es que a través de la lectura de las fábulas les permitirá desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos y podrá construir con facilidad nuevos conocimientos.

Este hábito de comunicación se debe aplicar, para que la lectura de las Fábulas de Esopo en los niños ayude al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje y mejore la expresión oral y escrita y hacer el lenguaje más fluido.

Las Fábulas de Esopo les enseñará a los alumnos la importancia de la lectura, ya que leer contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad, enriquece el vocabulario y nos hace comprender las moralejas que nos ha dejado el autor.