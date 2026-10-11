El pueblo de Colán se siente orgulloso de su riqueza cultural y patrimonial, desde su emblemática Iglesia de San Lucas hasta sus hermosas playas, aparte de valorar la identidad y la fe de su gente, que son fundamentales en el desarrollo y progreso.

Está cumpliendo su 186 aniversario, e invita a disfrutar de su gastronomía marina, sus aguas cálidas, sus deportes acuáticos y la historia viva de un pueblo emblemático.

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ATRACTIVOS

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) Piura, rindió cálido homenaje al histórico centro poblado de San Lucas de Colán, que no solo nos enamora con su iglesia colonial y sus atardeceres mágicos, sino también con el talento, la calidez y el fervor de su gente, y que hoy celebran engalanados con sus soberanas: María Fernanda Pardo “Miss Colán”; Sharon Ayala “Miss Turismo” y Daniela Pingo “Sra. Colán”.

Sus pobladores han demostrado su talento en diversas actividades, como el concurso de esculturas de arena en la playa Las Palmeras y la destreza marina en el Regatas de Chingos, donde se revalora la identidad de los hombres y mujeres de mar.