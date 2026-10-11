Las esculturas en la arena en la playa de Colán, fue el gran atractivo.
Las esculturas en la arena en la playa de Colán, fue el gran atractivo.

El se siente orgulloso de su riqueza cultural y patrimonial, desde su emblemática Iglesia de San Lucas hasta sus hermosas playas, aparte de valorar la identidad y la fe de su gente, que son fundamentales en el desarrollo y progreso.

Está cumpliendo su 186 aniversario, e invita a disfrutar de su gastronomía marina, sus aguas cálidas, sus deportes acuáticos y la historia viva de un pueblo emblemático.

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La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) Piura, rindió cálido homenaje al histórico centro poblado de San Lucas de Colán, que no solo nos enamora con su iglesia colonial y sus atardeceres mágicos, sino también con el talento, la calidez y el fervor de su gente, y que hoy celebran engalanados con sus soberanas: María Fernanda Pardo “Miss Colán”; Sharon Ayala “Miss Turismo” y Daniela Pingo “Sra. Colán”.

Sus pobladores han demostrado su talento en diversas actividades, como el concurso de esculturas de arena en la playa Las Palmeras y la destreza marina en el Regatas de Chingos, donde se revalora la identidad de los hombres y mujeres de mar.

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