Cuando se encienden las luces y público calla, un grupo de vecinos demuestra que la pasión por el arte no conoce de edades. El taller de teatro de la Casa del Adulto Mayor Tovar de la Municipalidad de Miraflores, vuelve a escena con una nueva temporada que celebra el talento, la constancia y la alegría de actuar sin importar los años.

La dirección del taller está a cargo del primer actor y productor teatral Leonardo Torres Descalzi. Este taller permite que adultos mayores descubran habilidades artísticas que muchas veces permanecieron dormidas por años. A lo largo del proceso, los participantes no solo aprenden técnicas teatrales, sino que fortalecen su autoestima, memoria y expresión corporal.

Para Leonardo Torres Descalzi, director de teatro y profesor a cargo del taller, el impacto va mucho más allá de los aplausos. “El teatro nos recuerda que siempre podemos empezar algo nuevo. Aquí nadie viene a demostrar lo que fue, sino a descubrir lo que aún puede ser”, señala el director, quien ha acompañado la evolución del elenco durante más de 20 años.

Este 17 de marzo se inaugura oficialmente la temporada teatral 2026 con la puesta en escena de Microbras, una propuesta compuesta por cinco obras cortas: Coma, El Juego de la Verdad, La Suegra, Locas por los hombres y Bonome. Serán seis funciones gratuitas de ingreso libre, todas están programadas a las 7 p.m. Las primeras tres se realizarán del 17 al 19 de marzo en el auditorio de la Casa Tovar que tiene una capacidad de 120 personas; y del 23 al25 de marzo en el Centro Cultural Ricardo Palma para un total de 190 expectadores. En ambos casos el ingreso es por orden de llegada y hasta completar el aforo.

El crecimiento del taller refleja también el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas al adulto mayor de la Municipalidad de Miraflores. En los últimos años se ha incrementado el número de participantes gracias a la ampliación de talleres gratuitos y a la mayor convocatoria en las casas del adulto mayor. Impulso que ha permitido la adquisición de una quinta sede del adulto mayor que en breve será entregada a la comunidad.