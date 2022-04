Susan Cain saltó a la fama en 2012 con la publicación de Quiet. El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse. Traducido a 40 idiomas, y con más de 4.000.000 de copias vendidas, integró la lista de best sellers de The New York Times durante siete años.

En la actualidad, la autora acaba de lanzar su nuevo libro titulado Agridulce (Bittersweet), que reivindica los infravalorados estados de tristeza, introspección y melancolía, e invita a sacarles partido para alcanzar una vida más profunda y enriquecedora.

SINOPSIS DEL LIBRO

Si alguna vez te has preguntado por qué te gusta la música triste…

Si encuentras consuelo o inspiración en un día lluvioso…

Si reaccionas intensamente a la música, el arte, la naturaleza y la belleza…

Entonces, probablemente, te identifiques con el sentimiento agridulce.

Esta obra maestra es una mezcla de investigación, narración de historias y memorias que ahonda en los sentimientos de tristeza y añoranza, llegando a la conclusión de que aceptar la condición agridulce de la vida es el verdadero camino hacia la creatividad, la conexión y la trascendencia. Susan Cain demuestra que el sentimiento agridulce es la fuerza silenciosa que nos ayuda a trascender el dolor personal y colectivo. Si no reconocemos nuestro propio dolor, dice, podemos terminar infligiéndolo a los demás a través del abuso, la dominación o la negligencia. Pero si nos damos cuenta de que todos los seres humanos conocen o conocerán la pérdida y el sufrimiento, podremos cultivar la empatía y hermanarnos con nuestra especie.

SOBRE LA AUTORA

Susan Cain es conferencista, escritora e integra el listado de las diez personas más influyentes del mundo según LinkedIn. Es autora del best seller mundial Quiet. El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse. Traducido a 40 idiomas, Quiet ha estado en la lista de best sellers de The New York Times durante siete años, y fue elegido Mejor Libro del Año por Fast Company, que también galardonó a Cain como una de las Personas Más Creativas del Mundo de los Negocios. Su charla TED sobre el poder de los introvertidos cuenta con más de 40.000.000 de visualizaciones, que Bill Gates considera una de sus charlas favoritas de todos los tiempos.

