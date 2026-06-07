Lima volverá a convertirse en un punto de encuentro para el cine de autor contemporáneo con la realización de la decimoséptima edición de AL ESTE Festival Internacional de Cine de San Marcos, que se desarrollará del 18 al 28 de junio.

La programación incluye más de 70 películas provenientes de Europa, Asia y América Latina, así como funciones especiales, proyecciones en 35 mm, clases maestras, actividades académicas e invitados internacionales.

Una edición marcada por la figura del monstruo

Este año, el festival adopta el lema “Monstruos, las bestias imposibles”, una propuesta conceptual que utiliza la figura del monstruo como una metáfora para reflexionar sobre las tensiones sociales, políticas e históricas del presente.

Según explicó Sofía Ferrero, directora artística del certamen, el monstruo deja de representar únicamente criaturas fantásticas para convertirse en una imagen de aquello que incomoda, desafía o permanece excluido de los relatos dominantes.

La programación propone así una mirada hacia los márgenes de la sociedad, las identidades desplazadas y las heridas colectivas que aún atraviesan a distintas comunidades.

Más de 70 películas y cinco competencias oficiales

La edición 2026 contará con cinco competencias oficiales: Competencia Al Este, dedicada al cine de Europa Central y Oriental; Primera Línea, enfocada en primeras y segundas películas; Vidas Cruzadas, especializada en no ficción contemporánea; Perú Emergente, centrada en cortometrajes nacionales; y ExperimentAlEste, dedicada al cine experimental iberoamericano.

Entre las producciones más destacadas figuran “Dos fiscales”, del director Sergei Loznitsa; “Franz”, de Agnieszka Holland; “The Souffleur”, de Gastón Solnicki, protagonizada por Willem Dafoe; “Un futuro brillante”, de Lucía Garibaldi; y “Mis fantasmas armenios”, de Tamara Stepanyan, que será la película de clausura.

Cine en 35 mm y homenaje a Shōhei Imamura

La sección Far East estará dedicada a algunas de las propuestas más destacadas del cine asiático contemporáneo y contará con un homenaje especial por el centenario del cineasta japonés Shōhei Imamura.

Como parte de esta retrospectiva se proyectarán clásicos como “La mujer insecto”, “La balada de Narayama” y “La anguila”.

Varias funciones se realizarán en formato de 35 mm, una apuesta por reivindicar la experiencia tradicional de ver cine en sala y el valor de la proyección analógica.

Cineconcierto de Nosferatu e invitados internacionales

Entre las actividades especiales destaca el cineconcierto de “Nosferatu”, clásico del expresionismo alemán que será acompañado en vivo por la banda peruana El Jefazo.

Además, participarán destacados invitados internacionales como la directora armenia Tamara Stepanyan, el cineasta argentino Gastón Solnicki, la realizadora uruguaya Lucía Garibaldi, el documentalista argentino Herman Szwarcbart y el artista chileno Pepe Rovano.

Todos ellos ofrecerán presentaciones y clases maestras abiertas al público.

San Marcos será sede de un encuentro internacional sobre cine

Por primera vez, el festival se realiza en alianza con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución que se suma como socio estratégico del evento.

En ese marco se desarrollará el Encuentro Internacional de Políticas Públicas para la Producción y Circulación Cinematográfica, espacio que reunirá a especialistas, investigadores y gestores culturales para debatir sobre los desafíos actuales del sector audiovisual.

La jornada buscará responder una pregunta central para la industria cinematográfica contemporánea: ¿para quién hacemos cine?