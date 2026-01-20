La Alianza Francesa de Lima presenta su primera exposición del 2026: “El Espejo Múltiple. Estudio Courret y sus contemporáneos en Francia”, una muestra que invita a repensar la fotografía como un lenguaje global desde sus inicios.

La exposición se realiza en la Galería L’Imaginaire, ubicada en la sede Miraflores de la institución, y estará abierta al público del 28 de enero al 4 de abril de 2026.

Francia y Perú unidos por la imagen

A través de copias originales de época pertenecientes a la Colección Jan Mulder, la muestra se inscribe en el marco del Bicentenario de la creación de la fotografía en Francia, impulsada por Nicéphore Niépce y Louis Daguerre.

El recorrido pone en diálogo imágenes producidas en Francia por los integrantes de la Misión Heliográfica (1851–1853), como Gustave Le Gray, Édouard Baldus y Charles Nègre, con las primeras obras del Estudio Courret, desarrolladas en Lima desde 1863.

Técnica, memoria y circulación de imágenes

En Francia, estos fotógrafos documentaron monumentos y paisajes utilizando negativos en papel, una innovación que permitió reproducir y difundir las imágenes con mayor alcance. Gustave Le Gray perfeccionó este proceso mediante el negativo de papel encerado, facilitando el trabajo fuera del estudio y transformando la práctica fotográfica.

Aunque estas técnicas llegaron más tarde al Perú, el Estudio Courret fue uno de los primeros en adoptarlas de forma sistemática. Durante más de siete décadas, los hermanos Courret y sus sucesores registraron retratos de estudio, así como la ciudad de Lima, sus monumentos, ferrocarriles, paisajes, personajes populares y costumbres, construyendo una de las memorias visuales más importantes del país.

Curaduría y mirada contemporánea

La exposición cuenta con la curaduría de Herman Schwarz, y propone reconocer la continuidad técnica y visual entre la fotografía francesa del siglo XIX y el trabajo desarrollado en el Perú.

Las obras exhibidas forman parte de la Colección Jan Mulder, iniciada en Lima en 2002, reconocida por su enfoque internacional y por reunir fotografía histórica y contemporánea, con especial énfasis en autores peruanos y latinoamericanos.

Actividad complementaria

Como parte de la programación, se realizará una visita guiada abierta al público el miércoles 18 de febrero a las 7:00 p. m., a cargo de Jan Mulder y del curador Herman Schwarz.