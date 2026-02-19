La Alianza Francesa de Lima realizará del 4 al 24 de marzo la quinta edición de su ciclo anual por el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, titulado Mujeres por Mujeres: Mujeres, arte y ciencia.

La programación reunirá conferencias, seminarios, conciertos performáticos, cine y encuentros literarios con el objetivo de reflexionar sobre la intersección entre género, salud, creación artística y pensamiento contemporáneo.

Arte, ciencia y perspectiva de género

El ciclo parte de una premisa central: gran parte del conocimiento científico y social ha sido construido históricamente desde miradas masculinas, lo que ha invisibilizado experiencias femeninas, especialmente en campos como la medicina.

La invitada internacional será la historiadora francesa Muriel Salle, especialista en historia del cuerpo, salud y estudios de género. El 4 de marzo ofrecerá la conferencia inaugural ¿La medicina tiene sexo? Las grandes excluidas de la historia médica, seguida de un diálogo con la científica peruana Fabiola León-Velarde Servetto.

Entre el 5 y el 10 de marzo dictará el seminario internacional Sexo, género y política, donde abordará temas como la politización de la experiencia corporal, la salud de las mujeres y los debates contemporáneos sobre universalización y diferencia.

El 11 de marzo, la especialista brindará la conferencia Género y salud en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sede Miraflores.

Programación artística y literaria

El ciclo incluirá el concierto performático La orquesta en la maleta de Marion Sila el 7 de marzo.

El 12 de marzo se realizará la mesa redonda La moda como expresión política y social, con la participación de María Eugenia Yllia, Daniela Terreros y Ángela Kusen.

El 13 de marzo se desarrollará el conversatorio Fronteras del porvenir, que reunirá a narradoras peruanas de ciencia ficción como Sophie Canal, Kristina Ramos, Yelinna Pulliti, Tania Huerta, Dai Castillo y Sara Pizarro.

El cierre del ciclo será el 24 de marzo con la conferencia Arqueología de la maternidad en las culturas precolombinas, a cargo de Sofía Chacaltana y Carmen Cazorla Zen.

Cine y memoria

En el ámbito audiovisual destaca la proyección especial del documental Uyariy, de Javier Corcuera, organizada junto al Instituto Francés de Estudios Andinos.

Asimismo, el ciclo Mujeres que abren caminos, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú, incluirá ficciones y documentales sobre educación y creación femenina, además de cortometrajes de animación dirigidos a niñas, niños y familias.