La Alianza Francesa de Lima invita al público a participar en una visita guiada de la exposición “Ya a la hora del bitute, la jamancia va a sobrar”, del artista peruano Joan Entes Jiménez Suero, bajo la curaduría de Gisselle Girón Casas. La actividad se realizará el viernes 23 de agosto a las 7:00 p.m. en la Galería L’Imaginaire de la sede Miraflores. La curadora ofrecerá un recorrido comentado para acercar al público al proceso creativo y al trasfondo social de la muestra, que permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre con ingreso libre.

La exposición presenta esculturas de hierro calado a escala humana acompañadas por un paisaje sonoro envolvente, que rinden homenaje al acto de compartir, convivir y construir comunidad en el espacio público. Inspirada en escenas urbanas de Comas, el Centro de Lima y la Pequeña Habana en Miami, la propuesta recupera memorias de baile, comida, trabajo y conversaciones, situando la calle como un lugar de afecto, creatividad y resistencia.

El proyecto se enmarca en la noción de brown commons o “bienes comunes marrones”, desarrollada por el académico José Esteban Muñoz, y aborda el “marroneo” como una coreografía colectiva que celebra la vitalidad de cuerpos racializados en la ciudad. El uso del hierro como material central —asociado al orisha Xangô en la tradición Yoruba— añade una dimensión simbólica que conecta espiritualidad, fuerza y justicia.

Trayectoria del artista y la curadora

Joan Entes Jiménez Suero, artista peruano radicado en Miami, ha desarrollado desde 1998 una amplia trayectoria con obras expuestas en espacios públicos y galerías de casi 60 ciudades del mundo. Su trabajo —que abarca pintura, escultura, grabado y graffiti— reivindica la calle como eje vital de creación.

Por su parte, Gisselle Girón Casas, reconocida por su enfoque interdisciplinario y decolonial, aporta una curaduría que potencia los vínculos entre arte, territorio y colectividad.