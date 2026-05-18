Una oportunidad para conectar con nuestras raíces y valorar el trabajo artesanal que realizan los ceramistas de Chulucanas que forma parte de la identidad cultural, se vivirá el sábado 23 en el campus UDEP Piura.

Será una mañana dedicada al arte, la tradición y el talento de los maestros alfareros que participarán en la feria artesanal “Piura a través de su cerámica”.

Una experiencia única donde se podrá descubrir el legado de la cerámica de Chulucanas, participar de una clase maestra de alfarería, apreciar una muestra artística y encontrar piezas auténticas elaboradas a mano.

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CULTURA ANCESTRAL

Cabe resaltar que la cerámica de Chulucanas es hoy en día una de los artes populares más conocidos en el Perú, especialmente de los ceramistas del centro poblado La Encantada, de donde salen las mejores piezas artísticas

Sus características son elementos derivados de la época prehispánica, que se remontan a las culturas Tallán y Vicús (500 D.C.), donde los ceramistas con sus manos cultivan la habilidad y la destreza para dar vida a retratos de la vida cotidiana, cuya originalidad asombra y ha logrado posicionarse en el mundo.