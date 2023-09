Alonso Cano siempre estuvo involucrado con la actuación. Hijo de los actores Patricia Frayssinet y Carlos Cano, asistió desde muy pequeño a las funciones de teatro de sus padres; quienes fueron sus primeros maestros. Gracias a ellos, decidió seguir sus pasos y continuar la tradición actoral familiar.

Actualmente, el actor forma parte del elenco de ‘El Avaro’ una comedia escrita por Molière y dirigida por Jean Pierre Gamarra. Hace más de tres siglos fue estrenada esta dramaturgia que cuenta la historia Harpagón, un hombre obsesionado con el dinero que acumula y custodia celosamente, y que lo lleva a someter a su familia a una austeridad extrema. La puesta teatral está disponible hasta el 30 de septiembre en la Alianza Francesca de Lima, las entradas pueden conseguirlas en Joinnus.

Provienes de un hogar en el que se reverenciaba el teatro. ¿Cuáles son tus recuerdos de infancia en las tablas?

De niño me la pasaba en todos los teatros porque si no había niñera, me llevaban al teatro y veía todas las obras que mis padres hacían. Conocía los teatros desde la primera butaca hasta el último rincón. Siempre he estado bastante familiarizado con el teatro en general. De mi papá recuerdo que interactuar era un juego maravilloso, que lo tomaba con bastante responsabilidad. Era lo que más le divertía hacer y disfrutaba estar en el escenario. Mi mamá también, pero cuando se convirtió en madre, por la coyuntura de la época, tuvo que dedicarse a otras cosas y se alejó un poco del teatro. Luego, volvió con ese encanto, ese era su fuerte. Eso también aprendí de ella.

¿Qué enseñanza actoral de tu padre fue la más significativa para ti?

En general, que el teatro es divertido. Si no te diviertes, dedícate a otra cosa. Aprender a divertirme con mi trabajo, es lo que me ha dejado mi papá.

¿Por qué debemos ir a ver ‘El Avaro’?

Esta obra es la comedia más divertida de Molière, con situaciones y personajes entrañables. Además, que ir al teatro es nutritivo para el alma, lo vas a disfrutar bastante.

‘El Avaro’ es una obra del siglo XVII. Transcurridos casi 350 años desde su estreno, ¿qué la hace tan vigente hoy?

Molière tiene una forma de escribir que es bastante peculiar, más allá de lo que sucede en la obra, está escrito de una manera virtuosa. Son textos riquísimos, creo que es lo más importante del autor. La historia es bastante divertida e ingeniosa.

¿De qué manera trabajaste la composición de tus personajes tan particulares bajo la dirección de Jean Pierre Gamarra?

La habilidad de Jean Pierre es que tiene todo ideado en su cabeza y hasta te propone referencias para los personajes que quiere que uno interprete, no te exige, pero sí te propone bastante. Trabajar así es mucho más fácil para los actores. En este proceso en particular nos ha dado más libertad para jugar y generar la comedia. Eso también ha generado que la obra sea tan divertida.

'El Avaro' bajo la dirección de Jean Pierre Gamarra se presenta hasta el 30 de septiembre en la Alianza Francesa de Lima.

¿Para ti cuál es la escena mejor lograda de tu carrera artística?

Creo que eso está por venir. Estoy contento con muchos procesos y personajes que he hecho. Me encanta estar en Netflix haciendo de Simón Bolívar en ‘El Último Bastión’, por ejemplo.

Este año te hemos visto en ‘Al fondo hay sitio’, ¿te gustaría regresar a la televisión?

He hecho algunos castings, estoy esperando respuestas, aún están decidiendo. Lo bueno es que hay nuevos proyectos, está la novela ‘Perdóname’ de Aldo Miyashiro, también hay otras como ‘Papá en Apuros’ en Latina. Mientras haya ficción en la televisión, es una gran noticia para todos los actores porque se abren las posibilidades de tener más trabajo.

Como docente de formación actoral, ¿qué consejo para ti es esencial comunicarle a tus alumnos?

Quieran o no ser actores, estudiar teatro es muy beneficioso porque te ayuda a saber a trabajar en equipo, expresarte mejor o conocerte a ti mismo. Me parece que es algo que todos deberíamos hacer.

¿En qué otros proyectos te encaminas?

Haremos otra obra ‘Otelo’ con Éxodo en el Teatro Municipal del 6 al 29 de octubre. Las entradas en preventa pueden conseguirlas en Joinnus. Estamos muy contentos con este clásico de Shakespeare, junto con André Silva, María Grazia Gamarra, Fernando Luque, Oscar Yépez y Andrea Alvarado.