Una jornada marcada por la cultura, la inspiración y el aprendizaje se vivió en el Museo Vicús, escenario de una enriquecedora visita guiada a la muestra retrospectiva “El Trazo de la Memoria” del reconocido artista plástico Juancarlos Ñañake.

Estuvieron presentes delegaciones de alumnos del nivel inicial, primaria y secundaria y docentes de las Instituciones Educativas Alfonso Ugarte de Castilla, Proyecto, San Miguel de Piura, Víctor Rosales, Christian Life Community School, así como público en general.

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VISITA GUIADA

Ellos compartieron un diálogo directo por tres horas, donde el autor Juancarlos Ñañake guio personalmente a los asistentes explicando las diversas técnicas pictóricas y las etapas que han marcado la evolución de su trabajo en los últimos 32 años.

Entre las piezas exhibidas destacan series emblemáticas como Canto a la Paz, Homenaje a las últimas víctimas y Los emigrantes, las cuales despertaron el interés de los jóvenes visitantes.