El comunicador, actor y terapeuta escénico Javier Echevarría presenta la última temporada de su espectáculo “Amor y dolor”, una puesta en escena que fusiona teatro, narración y experiencia terapéutica.El montaje se estrena el 6 de noviembre en el Nuevo Teatro Julieta (Miraflores), con funciones de jueves a lunes a las 8:00 p.m.

Después de acompañar a miles de espectadores en un proceso de reflexión y crecimiento emocional, Echevarría cierra este ciclo con una invitación a reconciliarse con la historia personal y los vínculos familiares, especialmente la relación con los padres.

💬 Una experiencia escénica sobre sanación y comunicación

“Amor y dolor” combina actuación, narración oral e interacción directa con el público para guiar a los asistentes en un viaje hacia la comprensión de sus emociones.El espectáculo no busca olvidar el pasado, sino mirarlo con ternura, integrar las heridas y transformarlas en fuerza interior.

“No se trata de olvidar, sino de mirar nuestra historia con conciencia y amor. Cada función es una oportunidad de sanar desde la comunicación auténtica”, explica Echevarría.

Cada función se convierte así en un espacio de autoconocimiento y resiliencia, donde el arte se transforma en vehículo de introspección y crecimiento humano.

❤️ Una despedida simbólica y agradecida

Con esta temporada final, Javier Echevarría cierra un proceso artístico que ha marcado a miles de asistentes desde su estreno.Más que una despedida, la obra representa un acto de gratitud y renovación, una oportunidad para cerrar ciclos con amor y comprensión.

“Amor y dolor” ha sido reconocida por su enfoque humanista, que combina la estética escénica con herramientas de comunicación emocional, permitiendo que el espectador se reconcilie consigo mismo y con su entorno.

Funciones y temporada

Lugar: Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores)

Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores) Inicio: 6 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 Funciones: jueves, viernes, sábado, domingo y lunes – 8:00 p.m.

jueves, viernes, sábado, domingo y lunes – 8:00 p.m. Público: mayores de 12 años (acompañados por sus padres)

mayores de 12 años (acompañados por sus padres) Entradas: en Joinnus (preventa disponible)

Preguntas frecuentes

¿De qué trata “Amor y dolor”?

Es un espectáculo escénico que invita a la sanación emocional y a reflexionar sobre los vínculos familiares.

¿Quién es Javier Echevarría?

Comunicador, actor y terapeuta escénico peruano, creador de propuestas que integran arte y desarrollo personal.

¿Cuándo inicia la última temporada?

El 6 de noviembre de 2025, en el Nuevo Teatro Julieta (Miraflores).

¿Dónde comprar las entradas?

A través de la plataforma Joinnus, con preventa disponible.

¿Por qué es la última temporada?

Echevarría cierra un ciclo de más de una década dedicando este montaje al agradecimiento y la reconciliación.