El trío peruano ANCORA Tenores celebrará doce años de trayectoria artística con ANCORA Tenores – 12 Aniversario | Gala Sinfónica, un concierto especial que se realizará el sábado 28 de febrero de 2026, a las 7:30 p. m., en el Teatro Municipal de Lima.

La velada contará con la participación de una orquesta sinfónica, invitados especiales y una puesta en escena creada exclusivamente para esta celebración. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Joinnus.

Un repertorio que recorre su historia musical

Durante la gala, ANCORA Tenores interpretará un repertorio que resume los hitos más representativos de su carrera y el imaginario colectivo de su público. El programa incluye clásicos universales de la lírica como Nessun Dorma y ’O Sole Mio, junto a piezas emblemáticas del crossover clásico y la música popular como My Way (A mi manera) y Héroe.

La noche también rendirá homenaje a la música peruana con obras fundamentales como Flor de Canela y El Cóndor Pasa, reafirmando el vínculo del grupo con la identidad cultural del país.

Referentes del crossover clásico en el Perú

A lo largo de estos doce años, ANCORA Tenores ha llevado la música lírica y el crossover clásico a escenarios nacionales e internacionales, consolidando una propuesta artística que combina técnica vocal, emoción e identidad. Su trabajo ha contribuido a acercar la ópera y la música sinfónica a nuevas audiencias, convirtiéndolos en un referente del género en el Perú.

La gala aniversario se plantea como una velada de memoria y celebración, marcada por la constancia, la vocación artística y el amor por el escenario que han definido la trayectoria del trío.