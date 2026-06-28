La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Cultura, presentará la exposición “Susurros del Imperio”, del artista peruano Ángel Loaiza, una propuesta que ofrece una interpretación contemporánea del universo del Ollantay, una de las obras más representativas de la tradición dramática andina.

La muestra será inaugurada el viernes 10 de julio, a las 7:00 p.m., en la Galería de Arte Limaq, ubicada en el Museo Metropolitano de Lima, y permanecerá abierta al público hasta el 9 de agosto con ingreso libre.

Pintura y dibujo para dialogar con la memoria

La exposición reúne 18 pinturas al óleo y 14 dibujos en técnica mixta y lápiz, en los que el artista propone una lectura simbólica del imaginario andino.

En lugar de reconstruir los hechos históricos del drama quechua, Loaiza dirige la atención hacia las emociones, los vínculos humanos y los silencios que atraviesan la obra.

Curada por Eleine Rodríguez, la muestra plantea un recorrido donde historia, memoria e imaginación se entrelazan a través de personajes que habitan un espacio atemporal.

La iconografía andina como punto de partida

La propuesta visual incorpora elementos inspirados en piezas arqueológicas y colecciones museográficas, como unkus, tatuajes faciales y tocados, combinados con recursos nacidos de la imaginación del artista.

Uno de los rasgos más distintivos de la serie es el predominio del color azul, utilizado como un recurso simbólico para representar la transformación, la espiritualidad y la permanencia de la memoria.

Las obras exploran la comunicación no verbal mediante gestos, miradas y silencios, otorgando protagonismo a las emociones por encima del relato histórico.

Trayectoria de Ángel Loaiza

Ángel Loaiza (Lima, 1983) estudió en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Posteriormente continuó su formación en la Angel Academy of Art, en Florencia (Italia), donde cursó estudios de pintura clásica.

A lo largo de su carrera ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Perú, Italia, Bélgica y otros países, desarrollando una obra centrada en la exploración de la identidad y las expresiones culturales peruanas.

Información para los visitantes

La exposición podrá visitarse del 10 de julio al 9 de agosto de 2026 en la Galería de Arte Limaq del Museo Metropolitano de Lima.

El horario de atención será de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El ingreso será gratuito.