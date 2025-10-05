El reconocido actor Aníbal Lozano Herrera vuelve a sorprender al público con una de las actuaciones más intensas de su carrera en “El corazón del lobo”, la esperada película del director Francisco J. Lombardi, que se estrena este miércoles 2 de octubre en todos los cines del país.

En esta nueva cinta, Lozano interpreta al camarada William, un militante de Sendero Luminoso encargado de adoctrinar a los niños secuestrados por la organización terrorista. Se trata de un papel complejo y cargado de dramatismo que, según el propio actor, lo llevó a explorar sus emociones más profundas.

“Ha sido una película muy extrema, muy visceral, que me ha permitido seguir ahondando en mis demonios internos. Yo disfruto trabajar con mi vulnerabilidad, con mis tragedias, así que ir por ese lado de mi alma siempre es emocionante”, confesó Lozano.

El intérprete también recordó la emoción que sintió al recibir la propuesta para integrarse al elenco:

“Cuando me dijeron que querían contar conmigo para este personaje, fue una alegría especial. Es un guion que me gustó mucho cuando lo leí, porque muestra a Sendero Luminoso desde una perspectiva interna, desde nuestra cotidianidad y costumbres”.

El actor destacó, además, el trabajo en equipo y la conexión lograda con el resto del elenco:

“Es un elenco muy talentoso y pasional. Hay actores muy experimentados y también jóvenes, pero se formó un balance que aportaba mucho a la historia. La convivencia en el set siempre fue positiva”.

Con “El corazón del lobo”, Aníbal Lozano reafirma su versatilidad y madurez interpretativa, consolidándose como una de las figuras más sólidas del cine peruano contemporáneo. La película —rodada en escenarios naturales de la selva peruana— promete ser una de las producciones más intensas del año.

“Los invito con mucho cariño a que nos acompañen a partir del 2 de octubre en todos los cines. Es una película extrema, emocionante y hecha con mucha entrega en nuestra selva peruana”, concluyó el actor.

FRANCISCO LOMBARDI HABLA DE SU PELÍCULA