Animatissimo: el proyecto peruano que une anime, orquesta y puesta en escena (ENTREVISTA)

El proyecto artístico peruano Animatissimo celebra un nuevo aniversario consolidando su propuesta de conciertos escénicos inspirados en el anime y los universos audiovisuales japoneses.
Fundado en 2010, el colectivo apuesta por interpretar estas bandas sonoras con orquesta y una puesta en escena que conecta con los seguidores de estas historias.
La agrupación es dirigida por Gabriel Vizcarra y Claudia Manrique, quienes han desarrollado un formato que combina interpretación sinfónica con elementos teatrales para crear una experiencia que traslada al público al mundo del anime.
A lo largo de su trayectoria, Animatissimo ha presentado diversas producciones como Moonlight Symphony, Seinto No Symphony, Nakama No Reverie, Kaze no Rondo y Symphonie Für Eldia, propuestas que reinterpretan la música de estos universos con orquesta en vivo.