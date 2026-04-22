El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presentará la obra “Arde”, una propuesta de teatro de movimiento creada y dirigida por Corymaya Cruz y Lucía Meléndez, cuyo estreno está programado para el sábado 9 de mayo en el Teatro de la Universidad del Pacífico.

La puesta en escena fue seleccionada como proyecto ganador del Concurso de Producción de Danza de los Fondos Estímulos Económicos 2025 del Ministerio de Cultura del Perú, reconocimiento que respalda su desarrollo dentro de la escena contemporánea nacional.

Una propuesta escénica centrada en el cuerpo y las emociones

La obra reúne a un elenco de intérpretes conformado por Brado Díaz, André Garay, Kimiko Guerra, Haziel Gutiérrez, Paul Lazo, Lucía Montenegro, Joselyn Ortiz y Silvana Palomino, quienes construyen la narrativa escénica a través del movimiento corporal.

Según la propuesta artística, “Arde” explora las pulsiones humanas y las tensiones entre polaridades como la belleza y el dolor o la presencia y ausencia del impulso vital. La pieza plantea preguntas sobre la vitalidad humana y el impacto de la sobreexposición tecnológica en la juventud y su identidad.

La obra se desarrolla en un solo acto de 60 minutos, estructurado en ocho momentos escénicos, que integran exploración física, composición colectiva y uso de la voz en escena.

Ocho funciones programadas durante mayo

“Arde” tendrá ocho funciones únicas en mayo, programadas en fines de semana consecutivos en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Las presentaciones se realizarán en las siguientes fechas:

Sábados: 9, 16, 23 y 30 de mayo — 8:30 p.m.

9, 16, 23 y 30 de mayo — 8:30 p.m. Domingos: 10, 17, 24 y 31 de mayo — 7:00 p.m.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus y también podrán adquirirse en la boletería del teatro una hora antes de cada función, según disponibilidad.

Trayectoria de las directoras

La directora Lucía Meléndez cuenta con formación en danza contemporánea y ha dirigido montajes de circo y danza que han participado en festivales en Perú, Chile y Brasil.

Por su parte, Corymaya Cruz es bailarina, coreógrafa y docente con formación internacional en ciudades como Nueva York, Bogotá, Buenos Aires y Madrid. Actualmente es profesora en la Especialidad de Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú y dirige el Encuentro Internacional Danza PUCP, plataforma dedicada a la difusión de la danza contemporánea.