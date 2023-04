El lanzamiento de “La Revelación” (Penguin Random House), la primera parte de su trilogía “Almas Perdidas”, fue el pretexto ideal para que Ariana Godoy visitara Lima, y de paso, se reuniera con su gran legión de seguidores que leen sus novelas desde la plataforma Wattpad y también en formato físico. Los nuevos tiempos y las herramientas digitales han logrado una nuevas generación de lectores, aunque muchos piensen los contrario, y Godoy es una exponente de estas actuales tendencias.

Empiezas en el oficio publicando tus historias por Wattpad, tienes éxito y de ahí las editoriales te buscan. ¿Es así?

Sí, el proceso fue un poquito al revés de lo convencional, usualmente uno escribe una novela, la envías a la editorial y a la de Dios, en mi caso fue lo contrario, me convocaron. Yo no lo creía, no era como algo real, porque muchas editoriales piensan que si tu libro está en Internet gratis, nadie lo va a comprar.

No parecía un buen negocio...

Hubo como una resistencia de la industria tradicional, pero ya después como fueron saliendo más libros, y se dio el éxito de cada uno, entonces la editorial dijo, bueno, aquí hay algo, vamos a publicarlos.

¿Esa inocencia literaria de escribir en la plataforma sin grandes expectativas, fue vital para capturar a millones de lectores?

Sí, yo creo que esa libertad, que sigo teniendo y que tuve más al principio me ayudó. Escribía lo que se me ocurría, y subía a la hora que quería, no había ningún tipo de cálculo, para nada, fue solo publicar un capítulo, leerlo, comentarlo con los lectores, como que todo se dio muy orgánico.

¿Cómo lo tomaste cuando te diste cuenta que eras un fenómeno en la plataforma?

Cuando tuve los primeros mil lectores en Wattpad, mi mamá me dijo: mira, siéntate, ahora imagínate diez personas en este salón, son bastantes verdad, ahora imagínate cien, ahora imagínate mil ¿Sabes lo que son mil personas, Ariana? Ahora tengo dos millones de seguidores en Wattpad. De verdad que me tomó un poquito de sorpresa pero lo supe asumir.

Cuando empezaste a escribir y llegaron las trilogías (Hermanos Hidalgo, Darks) ¿a medida que ibas teniendo más éxito te generaba inquietud o conservabas la naturalidad de la primera vez?

Definitivamente ya hay una presión, es diferente esa “libertad”, que yo lo llamo al principio. Pero siempre debo recordar que escribo para mí, tengo que a veces dar un paso atrás, porque los lectores no se van a morir, y me digo, oye, qué es lo quieres contar, qué es lo que deseas para tu personaje.

No para complacer a los lectores

Exactamente. Porque es muy fácil cuando hay presión de tantas personas que quieren que pase algo y que te lo hacen saber en la plataforma. Yo converso con mis lectoras, ellas opinan, entonces es difícil a veces mantener esa pared, de este es mi espacio de crear y yo soy la que decide,

¿Eres una escritora disciplinada?

Esa es una lucha que he tenido últimamente porque soy maestra, enseñé como diez años, y dejé el trabajo recién el año pasado, ya para dedicarme a escribir. Ahora que estoy full time escribiendo, es como que tengo que centrarme, porque es muy fácil distraerse o hacer cualquier otra cosa, que no me pasaba con el trabajo, porque me decía, o escribo ahora o no hay más.

¿Qué les dirías a muchos jóvenes que utilizan Wattpad y no tienen la repercusión que buscan?

Que tengan paciencia y determinación, yo sé que suena muy cliché, pero creo que muchas veces cuando vemos a las personas exitosas, no vemos todo el trabajo que viene detrás de todo eso. Yo tengo once años en la plataforma de Wattpad, y no fue que un día me desperté y subí una historia, y ya un millón de leídas, ya soy famosa, no fue así.

¿Cuál es la fórmula?

Sé que es frustrante cuando entras a tu historia y ves que nadie te lee, pero aunque veas que entró un solo lector, a ese coméntale, háblale, escríbele porque puede ser la entrada a otros lectores. También son conexiones porque el poder del boca a boca es muy importante, y les digo que tengan mucha paciencia. Lleva trabajo, pero se logra.

ARIANA GODOY

Escritora y maestra. Actualmente radica en Raleigh, Carolina del Norte. Desde la plataforma Wattpad ha lanzado sus novelas que debido al éxito luego se han publicado en papel con gran suceso especialmente en el público juvenil.

