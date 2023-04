José Manuel Castañón en 1960 publicó el libro “César Vallejo a Pablo Abril en el drama de un epistolario” (Universidad de Carabobo). En este difundió extractos de esa correspondencia. Este tratado resultó del empeño de Juan Larrea, estudioso de la obra del vate universal. En 1975, Juan Mejía Baca editó “114 Cartas de Vallejo a Pablo Abril de Vivero” con prólogo de José M. Castañón, quien luego publicó “Epistolario general, de César Vallejo” (Pretextos, 1982) con 239 cartas.

Vallejo por Cabel

Desde hace 30 años, Jesús Cabel recopila y prologa “Correspondencia Completa. César Vallejo” (1ra. ed. Fondo Editorial PUCP, 2002); 2da. ed. España, editorial Pre-textos (2011) con 285 piezas de correspondencia (cartas, postales, telegramas, notas y documentos) y un total de 47 destinatarios, entre los más notables: Pablo Abril de Vivero, Juan Larrea y Gerardo Diego. Recién se editó la aumentada 3ra. ed. Universidad Ricardo Palma (2022), en la cual difunde 294 mensajes, o sea medio centenar más de lo publicado en 1982. Las compilaciones muestran novedades en cada edición, acercándose al anuncio del título: “correspondencia completa”. Aun así, Cabel reconoce en el prólogo que existen más cartas de Vallejo por descubrir o por recuperar.

Viaje a París

César Vallejo viaja a París por el motivo de otros artistas e intelectuales peruanos, en busca del horizonte cultural. No obstante, al leer las cartas nos percatamos de que también fue por la preocupación por el proceso judicial por el cual estuvo preso 112 días y que aún se encontraba abierto. Arribó a París el 13 de julio de 1923 y no retornó jamás al Perú. Desde su llegada a Europa, traza amistad con el compositor Alfonso de Silva, quien le manifiesta su deseo de regresar a Perú. Vallejo reflexiona esta situación en una carta al crítico literario Carlos Raigada, escrita en París el 15 de octubre 1923.

Transfondo

En las cartas se notan las aspiraciones del poeta cuando zarpó a la capital mundial de la poesía: Paris. Más de doscientos mensajes se concentran en el período 1924 a 1931, en el cual Vallejo lucha por ganarse la vida en Europa. La sensación que causa la lectura de esta correspondencia es la de un esfuerzo permanente por sobrevivir, renovando proyectos periodísticos y editoriales. Hay necesidad y angustia.

Larrea - Diego

Vallejo, durante la década de 1930, tuvo cercana amistad y comunicación con los poetas españoles Juan Larrea y Gerardo Diego. A Larrea le escribió “pienso ir a Perú en breve y, quizá solo por pocas semanas”, fecha: 3 de enero de 1930 en el marco de la edición española de “Trilce”. A Pablo Abril de Vivero le hace saber que se sentía alejado de la realidad peruana y en general de Latinoamérica. “Entre tanto, le envío una crónica para Bolívar. Ojalá ‘entre’. Con respecto a la página latinoamericana, carezco absolutamente de informes y noticias. No veo a nadie ahora. Ni leo nada de América. Necesito documentarme en noticias y, para esto, es necesario tiempo. Por otro lado, dígame qué clase de noticias deben ser: literarias y artísticas o sociales, políticas, etcétera. Será para el número próximo” (22 de enero 1930).

Trilce

Hay poca alusión a sus libros. En lo que respecta a la segunda edición de Trilce, se dirige a Gerardo Diego: “Por fin se arregló la gestión de Trilce en Plutarco. Ya dejé todo listo y supongo que el libro debe salir a luz estos días. Usted, Gerardo, tiene gran parte de mis acontecimientos por esta edición y se los envío en un apretado y fraternal abrazo” (París, 26.05.1930). Luego, al mismo Gerardo: “Trilce ha llegado también a París. Sé que solo por razones de venta en América, lleva el pie editorial de la C.I.A.P, pero que el libro ha sido editado, en realidad, por Plutarco. En cuanto a la presentación, estoy de acuerdo con usted: ella, en verdad, no ha consultado el interés comercial. Es una lástima. Habrá que esperar, sin embargo, que se haga algún negocio” (París, 11.09.1930). No obstante, una buena nueva le informa a Gerardo: “Le envío Trilce, solo aquí he podido obtenerlo. No existe en venta. Ignoro qué suerte de negocio editorial hacen las gentes de Madrid. Esto es realmente extraordinario” (Madrid 24.01.1931).

Amistad

César Vallejo en Europa tuvo amistad y cercanía con Rafael Alberti, Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Gerardo Diego, entre otros. Asimismo, mantuvo comunicación con los peruanos: hermanos García Calderón, Antenor Orrego y Luis A. Sánchez. Si bien en el caso de los escritores extranjeros no con todos hay correspondencia, sí hay menciones.

Primicia

La obra de Vallejo ha sido estudiada en poesía, narrativa y ensayo; sin embargo, no se ha profundizado en el área epistolar. Cabel persiste en la búsqueda y utilidad de esta correspondencia que no sólo describe a nuestro poeta universal en varias etapas de su vida en Perú y Europa, sino también porque nos estremece por la intensidad que coincide con su poesía. Incluye datos de Vallejo y fotografías con autores españoles. Cabel acaba de registrar para su próxima publicación 12 cartas que Vallejo escribe a Fédor Kelin sobre asuntos literarios y políticos, luego de sus viajes en 1929-1931 a la Unión Soviética, donde se tradujo y publicó “El Tungsteno”. Valiosa correspondencia de un poeta fundamental en habla hispana.