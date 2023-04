En “Monstruo de Armendáriz”, obra ambientada en el Perú en de la década del cincuenta, el abogado Francisco Gómez Peña, será el encargado de supervisar al joven letrado Carlos Mora en la defensa de Jorge Villanueva Torres, personaje acusado de violar y matar un niño, y cuya condena moral ya está adelantada por la opinión pública. Gonzalo Molina interpreta al maestro del principiante Mora, y solo tiene la misión de guiarlo para “alargar un juicio” que ya está perdido de antemano debido a la corrupción del Estado, la presión social y los prejuicios de la época.

En “Monstruo de Armendáriz” que se presenta en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico bajo la dirección de Malcolm Malca Vargas, se evidencian temas reales como el racismo y la discriminación que a pesar de los años continúan presentes hasta hoy.

¿Cómo ha sido tu preparación para la obra?

Ha sido complicado. Mi personaje hace que el muchacho haga su trabajo, que dilate el juicio para hacer que el circo mediático siga vigente, y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Creo que (la obra) es parte de nuestra historia y de la historia reciente del país en general, que utiliza cortinas de humo para distraer a las personas de lo que realmente está pasando.

¿Te sentiste involucrado emocionalmente con tu personaje en la obra?

No puedo ponerme como Gonzalo a juzgar el personaje porque sería incapaz de representarlo. En el camino, las emociones pueden aparecer, pero los actores tenemos un oficio particular. No hay manera de construir o interpretar un personaje de una manera desalmada, de lo contrario no podríamos interpretar a personajes libres o que aparenten serlos.

¿Qué historia se nos presenta en la puesta en escena?

Cuenta la historia de tal forma que nos cuestiona nuestras ideas con respecto a un momento en particular. Me ha sorprendido que para mucha gente el supuesto Monstruo de Armendáriz era culpable, pero la obra te cuestiona eso, te muestra los hechos evidentes.

Entonces, ¿nos presentan los hechos reales?

La obra es una ficción que se ha construido con un material jurídico real y no habían pruebas contra Jorge Villanueva que fue sentenciado por ser de un color de piel distinto o por proceder de un sector económico diferente. Se le fusila por parecer, no por un hecho, solo porque parecía que lo era (culpable) y creo que eso es lo más duro de la historia.

¿Crees que aún hoy se continúa inculpando a personas inocentes?

Creo que a eso nos dedicamos (risas). Lamentablemente de manera social nos dedicamos a ajusticiar antes de entender que cosa lo ha provocado o antes de tratar de determinar que es lo que está enfermo de nosotros como sociedad. Es más fácil pensar que el enemigo es siempre otro y buscar el daño afuera. Entonces, eso hace que (algunos) te quieran desaparecer y borrarte la memoria. No me sorprendería que el siguiente paso sea cerrar teatros.

¿Qué deberíamos hacer para mejorar como sociedad?

No sé, creo que ir al teatro es una manera de buscar ser un poco más empático. No es que exista una fórmula, pero sí creo que que el teatro, el arte en general ayuda mucho en ello. No me voy a quitar de la cabeza que el 30% de las horas lectivas de estudio de un niño, muchacho y joven deben estar dedicadas al arte, escuchar música, leer un libro. Eso se debería hacer para ser mejores personas.

¿Por qué debemos ver la obra?

Porque hay que mantener viva la memoria, porque hay que contar aquello en lo que nos hemos equivocado también. Este es un caso espantoso en el que fallamos como sociedad e ir al teatro a ver una obra de esta naturaleza es una manera entretenida de conectar con nuestra memoria.

DATOS

45 años tiene el actor que nació en Ica, Perú.

12 funciones de viernes a lunes hasta el 01 de mayo.

Perfil del actor

Estudió Artes Escénicas en la PUCP. Es docente, actor y director de teatro. Actualmente participa en obras teatrales, telenovelas, series y también en el cine.









TE PUEDE INTERESAR