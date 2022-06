Probablemente, una de las circunstancias que puede marcar más profundamente el desarrollo emocional de un niño es la ausencia de su padre. La obra coloca en el centro del escenario a Hamnet, el hijo fallecido de William Shakespeare y en quien -se supone- se inspiró para escribir su obra maestra Hamlet, quien se constituye en la personificación de la tragedia, la mortalidad, el legado y el anhelo, y que nos permite contemplar una conmovedora reflexión sobre el significado de la vida y la muerte, la paternidad y la infancia.

MIRA ESTO: El collar se presenta desde el 22 de junio en el Teatro Británico

Sinopsis

Luego del nacimiento de su hijo Hamnet, el poeta y dramaturgo William Shakespeare dejó su hogar para perseguir su sueño de hacer una carrera en el teatro. En 1596 le informaron que el niño de once años estaba gravemente enfermo. Cuando regresó, ya había fallecido.

En esta obra seremos testigos del reencuentro entre ambos. Hamnet es demasiado joven para entender a Shakespeare; mientras que nosotros, el público, probablemente seamos demasiado “viejos” para comprender a Hamnet. Dos generaciones que se preguntan mutuamente qué anhela la otra a través de este improbable encuentro entre un padre mundialmente famoso y su hijo, pero muy real, de otro lado.

La dirección está a cargo de Lucho Tuesta y cuenta con las actuaciones de Gonzalo Molina y Lorenzo Molina. Padre e hijo en el escenario, marcan el debut teatral del joven Lorenzo, quien interpreta a Hamnet. La obra se estrena el sábado 18 de junio a las 08:30 p.m. en el Teatro de la Universidad del Pacífico ubicado en el Jr. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María. Las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus.

SOBRE LOS AUTORES

Dead Centre es una agrupación teatral fundada en 2012 que opera entre Dublín y Londres. Sus integrantes son Ben Kidd y Bush Moukarzel (dirección artística y dramaturgia) y Natalie Hans (producción).

Llevan estrenados ocho espectáculos teatrales: Souvenir (2012), (S)quark! (2013), LIPPY (2014), Chekhov’s First Play (2015), Hamnet (2017), Shakespeare’s Last Play (2018), Beckett’s Room (2019), y The Interpretation of Dreams (2020)

Gracias al respaldo del Arts Council Ireland y el Arts Council England sus obras han viajado por todo el Reino Unido y el mundo, incluyendo Estados Unidos, Rusia, China, Australia, Francia, Estonia, Holanda, Rumania y Alemania. Otras organizaciones que también han auspiciado y apoyado sus trabajos incluyen a Culture Ireland, Dublin Fringe, Dublin Theatre Festival, James Joyce Center, National Theatre Studio, Battersea Arts Centre, Irish Arts Centre, Mayfest, Warwick Arts Centre, y Schaubühne.

SOBRE EL DIRECTOR

Lucho Tuesta es director, diseñador de iluminación, escritor, traductor y adaptador de obras teatrales.

Este año ha dirigido junto a Mateo Chiarella el proyecto Teatro por un pacto social, un ciclo de tres piezas didácticas peruanas en el Teatro Ricardo Blume (Aranwa). En 2021 dirigió para el Británico Cultural la obra Yo, Cinna (el poeta), protagonizada por Salvador del Solar, y una lectura dramatizada de la obra Julio César de William Shakespeare para celebrar el Día Mundial del Teatro. En 2020 escribió y dirigió Inmortal (para conmemorar los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven) para el Centro Cultural de la PUCP; dirigió la obra didáctica Chabuca (basada en la vida de la cantautora peruana Chabuca Granda) para el Gran Teatro Nacional; dirigió la tragicomedia virtual Una clase de filosofía para Tevi; y participó como actor (detective) dentro de la Central de misterios cotidianos, una experiencia virtual dirigida por Fiorella Pennano. En 2019 codirigió con Marco Mühletaler 33 variaciones y en 2018 con Norma Martínez Solo cosas geniales. Para el Teatro de Lucía ha dirigido las obras En tránsito (2021), Casa de muñecas parte 2 (2018), Matrimonio en juego (2017) y Contracciones (2016).

Ha sido nominado para los Premios Luces del diario El Comercio en las categorías Mejor Dramaturgia Peruana (Inmortal) y Mejor Obra/Dirección (Yo, Cinna (el poeta), Una clase de filosofía y 33 variaciones).

SOBRE LA OBRA HAMNET

Estreno: Sábado 18 de junio de 2022.

Temporada: Del sábado 18 de junio al domingo 24 de julio de 2022.

Días de función: Viernes y sábados a las 8:30 p. m. y domingos a las 7:00 p.m.

Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico (Jr. Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María).

Venta de entradas: Plataforma web Joinnus exclusivamente. Boletería no disponible en el teatro. Una vez iniciada la función no se permitirá el ingreso a la sala. El teatro no cuenta con estacionamiento disponible, le agradecemos tomar sus precauciones.

PRECIOS DE ENTRADAS Y PROMOCIONES

Preventa general (hasta el 17 de junio): S/ 25.00

Entrada general: S/ 50.00

Estudiantes y adulto mayor: S/ 25.00

Viernes popular general: S/ 35.00

Viernes popular estudiantes y adulto mayor: S/ 20.00

VIDEO RECOMENDADO

El muro se presenta en el Centro Cultural Ricardo Palma