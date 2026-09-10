¿Cómo se piensa, se crea y se produce la escena hoy? Esa es la pregunta que articula Gestar la escena: Feria de artes vivas y producción cultural, primera edición de un encuentro que reunirá, del hasta el viernes 11 de septiembre, a artistas, gestores culturales, estudiantes y público interesado en las nuevas formas de creación y producción escénica.

Organizada por la Especialidad de Creación y Producción Escénica (CREPO) de la Facultad de Artes Escénicas (FARES) de la PUCP, la feria ofrecerá durante tres días talleres, conversatorios, presentaciones artísticas y stands de libros y artes, con ingreso libre previa inscripción.

“Desde Creación y Producción Escénica nos interesa seguir pensando la creación y la producción juntas, de la mano, y preguntarnos por las relaciones que históricamente han construido y que hoy necesitamos replantear. Crear también implica producir las condiciones para que aquello que imaginamos pueda suceder y producir supone, a su vez, tomar decisiones que inciden en lo que finalmente creamos. Por eso, esta Feria también busca poner en valor el trabajo colaborativo y las redes: la escena se construye en relación con otras personas, disciplinas y saberes. Las editoriales y librerías, las artes visuales, las artes escénicas, la gastronomía, la gestión cultural pueden encontrarse y generar nuevas posibilidades cuando trabajamos juntos”, señala Cecilia Collantes Neyra, directora de la carrera de Creación y Producción Escénica.

AGENDA:

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

Taller – 10:00 a.m./ X-114

Cultura Viva y gestión cultural comunitaria: claves para actuar en red. A cargo de Emiliano Fuentes, director de Redes de Gestión Cultural (RGC) – Argentina.

Conversatorio – 12:00 p.m. a 1:00 p.m./ X-121

Gestión Cultural en América Latina: edición, territorios y derechos culturales. Participan: Emiliano Fuentes y Nicolás Sticotti. Modera: Paloma Carpio.

Pasacalle- 1:30 p.m./ Desde FARES hasta Tontódromo

María del desierto. De Ana Correa.

Presentaciones Artísticas / Losa escénica

3:00 p.m. Azulado, de Claudia Pascal

4:30 p.m. Viaje a otros mundos posibles, egresados de Creación y Producción Escénica PUCP

6:30 p.m. Proyectos de Investigación- Creación ENSAD/UNAE

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Taller – 10:00 a.m./ X-114

Industrias culturales en clave de derechos: el lugar de los proyectos escénicos. A cargo de Nicolás Sticotti, director de Redes de Gestión Cultural (RGC) – Argentina.

Conversatorio – 5:00 p.m. a 6:00 p.m./ X-122

De la experiencia al registro: edición y publicación de las artes escénicas. Participan: Ruth Escudero, Eduardo Ríos, y Victor Ramos (Fondo Editorial ENSAD/UNAE). Modera: Marissa Béjar.

Presentaciones Artísticas / Losa escénica

3:00 p.m. La Ciudad y los perros, de Adrián Cajachagua

4: 30 p.m. 1959, de Christine Lemus

6:30 p.m. “Quiero saber dónde me encuentro”, de la Universidad Científica del Sur

La feria incluye además la participación de estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño y de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo, ampliando el encuentro hacia otras prácticas y saberes de la comunidad universitaria.

Lugar: Jardín Posterior de FARES (Campus PUCP)

INGRESO LIBRE previa inscripción al form https://forms.gle/q3ZSLA2CbbRbpveW9

*La Feria de Artes y libros estará desde el mediodía hasta las 6:00 p.m.