Tres artistas piuranos que en el transcurso de los años han encontrado en la naturaleza su fuente de inspiración, practicando la pintura Plein Air (al aire libre), se unen para presentar la muestra tripersonal “Bitácora del paisaje”, que será inaugurada el viernes 5 de septiembre en la Sala de artes visuales del Museo Vicús.

Los artistas plásticos Milagros Chapilliquén, Juan Castro y Jesús Leyton, a través de sus obras, nos proyectarán al paisaje marino, rural y urbano a nivel nacional, donde el óleo y la acuarela son el intermediario para conocerlos, considerando las identidades que existen al concebir una fiel representación de los escenarios.

La presente muestra pictórica nace del quehacer de estos artistas, de los lugares a los cuales han visitado en el transcurso de estos años o a través de los concursos y jornadas de pintura rápida, logrando reconocimientos y premios que enaltecen a nuestra región Piura.

LOS AUTORES

La paiteña Milagros Chapilliquén es graduada en la Escuela Superior de Arte “Ignacio Merino” de Piura. Sus obras han sido expuestas a nivel nacional e internacional, en “Fabriano in Acquarello” (Italia), Festival Internacional de la Juventud de Acuarela (Plovdiv–Bulgaria); Festival Internacional de “Acuarela Tropical” (Costa Rica); entre otros.

Ha expuesto en varias muestras pictóricas y ha ganado diversos premios en pintura y la Escuela de Arte Ignacio Merino le otorgó el Botón de Plata en reconocimiento por los lauros obtenidos.

El artista Juan Castro Inga, natural de Cura Mori, también es egresado de la ESAP Ignacio Merino. Él utiliza las técnicas del óleo y acuarela y ha participado en diferentes eventos artísticos a nivel nacional. Su trabajo se puede apreciar un lenguaje figurativo de la realidad de la condición humana, las costumbres cotidianas y los paisajes. Ha obtenido varios primeros puestos a lo largo de su trayectoria artística.

Mientras tanto, Jesús Leyton Arévalo, nacido en Pueblo Nuevo de Colán, ha expuesto en la muestra “Intercambio Cultural”, en el Centro Cultural (Huaraz), exposición “Tacna por siempre”, Club Unión (Tacna); y muestra “Talento piurano”, Galería del centro cultural CAFAE (Lima), entre otros.